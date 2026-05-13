Hallan muertos y abrazados a dos excursionistas tras erupción de volcán en Indonesia registrada en aterrador VIDEO

–Tres excursionistas murieron el pasado viernes como consecuencia de la erupción del volcán Dukono, uno de los más activos de Indonesia. Dos de ellos, dos ciudadanos de Singapur de 27 y 30 años, fueron encontrados abrazados bajo una roca, reportan medios indonesios.

Se precisa que de los aproximadamente 20 excursionistas que se hallaban en las inmediaciones del volcán, 17 lograron ser evacuados con vida, algunos de ellos con heridas. Sin embargo, tres personas perdieron la vida. La primera víctima, una joven indonesia, fue localizada el pasado sábado, mientras que los dos hombres singapurenses fueron encontrados por los equipos de rescate al día siguiente.

«Ambas víctimas estaban en el mismo punto, aplastadas por una gran roca. Ambas estaban abrazándose y sus cuerpos ya no estaban intactos», reveló el jefe de la agencia de rescate local, Iwan Ramdani.

Este video, que publicamos en la web radiosantafe.com el pasado sábado, fue captado por dos excursionistas que se salvaron de morir cuando se produjo la poderosa erupción del volcán Dukono. Los equipos de rescate lograron evacuar ese día a 15 personas de manera segura y reportaron que los cuerpos de los fallecidos no habían sido loalizados.