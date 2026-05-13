    • Ciencia y Tecnología Internacional

    Argentina, Bolivia y México agotarán sus recursos naturales regenerativos anuales a mitad de 2026; Colombia lo hará hacia el 1 de octubre

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Imagen Global Footprint). Tres países latinoamericanos agotarán para mitad de año los recursos naturales regenerativos disponibles o presupuestados para 2026, según datos publicados por la Red Global de la Huella Ecológica (GFN, por sus siglas en inglés) en un balance sobre las proyecciones de este año. Network 2026, www.overshootday.org y www.footprintnetwork.org) .

    Esos países de Latinoamérica en los que se agotarán los recursos naturales y entrarán en sobregiro son: Argentina, el próximo 13 de junio; Bolivia (3 de julio); y México (31 de julio).

    Colombia, según la proyección, habrá consumido sus recursos regenerativos disponibles, y entrará en sobregiro, el 1 de octubre.

    Otros países latinoamericanos que aparecen justo después de mitad de año. Se trata de Costa Rica, el 4 de agosto; Perú (12 de agosto); Brasil (14 de agosto); República Dominicana (15 de agosto); y El Salvador (30 de agosto).

    El informe señala que cada país que agota todos sus recursos anuales entran en el denominado sobregiro ecológico, un indicador que sugiere que si toda la humanidad consumiera al ritmo de una población determinada, como por ejemplo Catar, el primer país a escala global en sobregirarse el pasado 4 de febrero, los recursos naturales que la Tierra genera en un año se habrían agotado para esa fecha.
    Red Global de la Huella Ecológica explica que el día de sobregiro de un país marca la fecha en que se produciría el Día de Sobregiro de la Tierra si toda la humanidad consumiera al mismo nivel que la población de ese país.

    Esto complementa el día del déficit de un país, que se refiere a la fecha en que los residentes del país comienzan a demandar más de lo que los ecosistemas de su país pueden proporcionar durante todo el año. Ambos días ofrecen información valiosa sobre el desempeño de un país.

    Los Días de Sobregiro Ecológico de los Países se publican anualmente. Se publican a finales de diciembre del año anterior, utilizando los datos más recientes de la última edición de las Cuentas Nacionales de Huella Ecológica y Biocapacidad, que actualmente corresponde a la edición de 2025. La fecha del Día de Sobregiro Ecológico se anuncia el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio).

    Ejemplo: Cálculo del día de sobrepaso de Suiza

    El Día de Sobregiro de Suiza para 2026 se basa en datos de la edición de 2025 de las Cuentas Nacionales de Huella Ecológica y Biocapacidad. Dado que el dato más reciente corresponde a 2024, el Día de Sobregiro de Suiza para 2026 refleja el desempeño de los recursos del país en 2024.

    Huella ecológica de Suiza : 4,15 hectáreas globales (gha) por persona en 2024
    Biocapacidad global : 1,48 hectáreas brutas por persona en 2024
    Así, en 2024, la humanidad necesitaría (4,15/ 1,48) = 2,8 Tierras para subsistir si todos vivieran como los suizos.

    Dado que 2026 tiene 365 días, podemos determinar el día de sobregiro suizo:

    365 [días en 2026] * (1,48/4,15) = 130,1 [días].

    Esto significa que la humanidad habría agotado el presupuesto anual de recursos regenerativos el día después del día 130 de 2026 , es decir, el 11 de mayo . Cabe destacar también que agotar todo el presupuesto no dejaría recursos para las especies silvestres.

    Aquí, se muestra la lista de los Días de Sobregiro de la UE para 2026, para Suiza y otros 85 países. También se incluye el Día de Sobregiro de la UE para la Unión Europea, que comprende 27 países. Este año será el 3 de mayo.

    Estas fechas se publicaron en diciembre de 2025 y se basan en la última edición de las Cuentas Nacionales de Huella Ecológica y Biocapacidad, que recogen la situación de los países en 2024.

    País – Día de sobregiro del país (para 2026)

    Catar: Miércoles, 4 de febrero de 2026
    Luxemburgo: Martes, 17 de febrero de 2026
    Singapur: Lunes, 23 de febrero de 2026
    Kuwait: Martes, 3 de marzo de 2026
    Mongolia: Jueves, 5 de marzo de 2026
    Canadá: Domingo, 8 de marzo de 2026
    Emiratos Árabes Unidos: Domingo, 8 de marzo de 2026
    Bahréin Miércoles: 11 de marzo de 2026
    Estados Unidos de América: Sábado, 14 de marzo de 2026
    Australia: Lunes, 16 de marzo de 2026
    Dinamarca: Viernes, 20 de marzo de 2026
    Lituania: Lunes, 23 de marzo de 2026
    Omán: Jueves, 26 de marzo de 2026
    Federación Rusa: Sábado, 28 de marzo de 2026
    Arabia Saudita: Martes, 31 de marzo de 2026
    Finlandia: Miércoles, 1 de abril de 2026
    Austria: Jueves, 2 de abril de 2026
    Suecia: Sábado, 4 de abril de 2026
    Turkmenistán: Domingo, 5 de abril de 2026
    Corea del Sur: Jueves, 9 de abril de 2026
    Nueva Zelanda: Viernes, 10 de abril de 2026
    República Checa: Sábado, 11 de abril de 2026
    Bélgica: Sábado, 11 de abril de 2026
    Irlanda: Martes, 14 de abril de 2026
    Malta: Jueves, 16 de abril de 2026
    Kazajistán: Sábado, 18 de abril de 2026
    Montenegro: Lunes, 20 de abril de 2026
    Francia: Viernes, 24 de abril de 2026
    Croacia: Sábado, 25 de abril de 2026
    Bosnia y Herzegovina: Domingo, 26 de abril de 2026
    Israel: Martes, 28 de abril de 2026
    Polonia: Martes, 28 de abril de 2026
    Bielorrusia: Viernes, 1 de mayo de 2026
    Italia: Domingo, 3 de mayo de 2026
    Portugal: Jueves, 7 de mayo de 2026
    Chile: Jueves, 7 de mayo de 2026
    Eslovaquia: Jueves, 7 de mayo de 2026
    Malasia: Viernes, 8 de mayo de 2026
    Bulgaria: Domingo, 10 de mayo de 2026
    Alemania: Domingo, 10 de mayo de 2026
    Suiza: Lunes, 11 de mayo de 2026
    Japón: Jueves, 14 de mayo de 2026
    Serbia: Sábado, 16 de mayo de 2026
    Reino Unido: Viernes, 22 de mayo de 2026
    Porcelana: Miércoles, 27 de mayo de 2026
    Irán: Sábado, 30 de mayo de 2026
    Grecia: Jueves, 4 de junio de 2026
    España: Jueves, 4 de junio de 2026
    Turquía: Sábado, 6 de junio de 2026
    Argentina: Sábado, 13 de junio de 2026
    Georgia: Domingo, 14 de junio de 2026
    Rumania: Viernes, 19 de junio de 2026
    Hungría: Miércoles, 24 de junio de 2026
    Armenia: Viernes, 3 de julio de 2026
    Sudáfrica: Sábado, 4 de julio de 2026
    Fiyi: Domingo, 12 de julio de 2026
    Vietnam: Domingo, 19 de julio de 2026
    Bolivia: Jueves, 23 de julio de 2026
    México: Viernes, 31 de julio de 2026
    Costa Rica: Martes, 4 de agosto de 2026
    Tailandia: Sábado, 8 de agosto de 2026
    Perú: Miércoles, 12 de agosto de 2026
    Brasil: Viernes, 14 de agosto de 2026
    República Dominicana: Sábado, 15 de agosto de 2026
    Azerbaiyán: Sábado, 15 de agosto de 2026
    Argelia: Domingo, 16 de agosto de 2026
    El Salvador: Domingo, 30 de agosto de 2026
    Uzbekistán: Viernes, 4 de septiembre de 2026
    Líbano: Lunes, 7 de septiembre de 2026
    Gabón: Viernes, 18 de septiembre de 2026
    Albania: Sábado, 19 de septiembre de 2026
    Guatemala: Lunes, 21 de septiembre de 2026
    Irak: Miércoles, 23 de septiembre de 2026
    Ghana: Viernes, 25 de septiembre de 2026
    Colombia: Jueves, 1 de octubre de 2026
    Indonesia: Domingo, 18 de octubre de 2026
    Kirguistán: Lunes, 26 de octubre de 2026
    Túnez: Jueves, 5 de noviembre de 2026
    Nicaragua: Viernes, 6 de noviembre de 2026
    Ecuador: Jueves, 12 de noviembre de 2026
    Camboya: Miércoles, 25 de noviembre de 2026
    Honduras: Viernes, 27 de noviembre de 2026

    Red Global de la Huella Ecológica, autora del estudio, afirma que cada año la gente exige de la naturaleza más de lo que ésta puede regenerar y subraya que las personas, las comunidades y los líderes gubernamentales utilizan sus datos para gestionar mejor los recursos limitados, reducir el riesgo económico y mejorar el bienestar. «La Huella mide la demanda humana sobre la naturaleza, expresada como un número único, fácil de entender y escalable desde un nivel individual a un nivel global. Nuestros datos y herramientas Footprint permiten a los líderes a nivel local y nacional tomar decisiones políticas y de inversión seguras y respaldadas por hechos», precisa.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte