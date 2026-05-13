Argentina, Bolivia y México agotarán sus recursos naturales regenerativos anuales a mitad de 2026; Colombia lo hará hacia el 1 de octubre
–(Imagen Global Footprint). Tres países latinoamericanos agotarán para mitad de año los recursos naturales regenerativos disponibles o presupuestados para 2026, según datos publicados por la Red Global de la Huella Ecológica (GFN, por sus siglas en inglés) en un balance sobre las proyecciones de este año. Network 2026, www.overshootday.org y www.footprintnetwork.org) .
Esos países de Latinoamérica en los que se agotarán los recursos naturales y entrarán en sobregiro son: Argentina, el próximo 13 de junio; Bolivia (3 de julio); y México (31 de julio).
Colombia, según la proyección, habrá consumido sus recursos regenerativos disponibles, y entrará en sobregiro, el 1 de octubre.
Otros países latinoamericanos que aparecen justo después de mitad de año. Se trata de Costa Rica, el 4 de agosto; Perú (12 de agosto); Brasil (14 de agosto); República Dominicana (15 de agosto); y El Salvador (30 de agosto).
El informe señala que cada país que agota todos sus recursos anuales entran en el denominado sobregiro ecológico, un indicador que sugiere que si toda la humanidad consumiera al ritmo de una población determinada, como por ejemplo Catar, el primer país a escala global en sobregirarse el pasado 4 de febrero, los recursos naturales que la Tierra genera en un año se habrían agotado para esa fecha.
Red Global de la Huella Ecológica explica que el día de sobregiro de un país marca la fecha en que se produciría el Día de Sobregiro de la Tierra si toda la humanidad consumiera al mismo nivel que la población de ese país.
Esto complementa el día del déficit de un país, que se refiere a la fecha en que los residentes del país comienzan a demandar más de lo que los ecosistemas de su país pueden proporcionar durante todo el año. Ambos días ofrecen información valiosa sobre el desempeño de un país.
Los Días de Sobregiro Ecológico de los Países se publican anualmente. Se publican a finales de diciembre del año anterior, utilizando los datos más recientes de la última edición de las Cuentas Nacionales de Huella Ecológica y Biocapacidad, que actualmente corresponde a la edición de 2025. La fecha del Día de Sobregiro Ecológico se anuncia el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio).
Ejemplo: Cálculo del día de sobrepaso de Suiza
El Día de Sobregiro de Suiza para 2026 se basa en datos de la edición de 2025 de las Cuentas Nacionales de Huella Ecológica y Biocapacidad. Dado que el dato más reciente corresponde a 2024, el Día de Sobregiro de Suiza para 2026 refleja el desempeño de los recursos del país en 2024.
Huella ecológica de Suiza : 4,15 hectáreas globales (gha) por persona en 2024
Biocapacidad global : 1,48 hectáreas brutas por persona en 2024
Así, en 2024, la humanidad necesitaría (4,15/ 1,48) = 2,8 Tierras para subsistir si todos vivieran como los suizos.
Dado que 2026 tiene 365 días, podemos determinar el día de sobregiro suizo:
365 [días en 2026] * (1,48/4,15) = 130,1 [días].
Esto significa que la humanidad habría agotado el presupuesto anual de recursos regenerativos el día después del día 130 de 2026 , es decir, el 11 de mayo . Cabe destacar también que agotar todo el presupuesto no dejaría recursos para las especies silvestres.
Aquí, se muestra la lista de los Días de Sobregiro de la UE para 2026, para Suiza y otros 85 países. También se incluye el Día de Sobregiro de la UE para la Unión Europea, que comprende 27 países. Este año será el 3 de mayo.
Estas fechas se publicaron en diciembre de 2025 y se basan en la última edición de las Cuentas Nacionales de Huella Ecológica y Biocapacidad, que recogen la situación de los países en 2024.
País – Día de sobregiro del país (para 2026)
Catar: Miércoles, 4 de febrero de 2026
Luxemburgo: Martes, 17 de febrero de 2026
Singapur: Lunes, 23 de febrero de 2026
Kuwait: Martes, 3 de marzo de 2026
Mongolia: Jueves, 5 de marzo de 2026
Canadá: Domingo, 8 de marzo de 2026
Emiratos Árabes Unidos: Domingo, 8 de marzo de 2026
Bahréin Miércoles: 11 de marzo de 2026
Estados Unidos de América: Sábado, 14 de marzo de 2026
Australia: Lunes, 16 de marzo de 2026
Dinamarca: Viernes, 20 de marzo de 2026
Lituania: Lunes, 23 de marzo de 2026
Omán: Jueves, 26 de marzo de 2026
Federación Rusa: Sábado, 28 de marzo de 2026
Arabia Saudita: Martes, 31 de marzo de 2026
Finlandia: Miércoles, 1 de abril de 2026
Austria: Jueves, 2 de abril de 2026
Suecia: Sábado, 4 de abril de 2026
Turkmenistán: Domingo, 5 de abril de 2026
Corea del Sur: Jueves, 9 de abril de 2026
Nueva Zelanda: Viernes, 10 de abril de 2026
República Checa: Sábado, 11 de abril de 2026
Bélgica: Sábado, 11 de abril de 2026
Irlanda: Martes, 14 de abril de 2026
Malta: Jueves, 16 de abril de 2026
Kazajistán: Sábado, 18 de abril de 2026
Montenegro: Lunes, 20 de abril de 2026
Francia: Viernes, 24 de abril de 2026
Croacia: Sábado, 25 de abril de 2026
Bosnia y Herzegovina: Domingo, 26 de abril de 2026
Israel: Martes, 28 de abril de 2026
Polonia: Martes, 28 de abril de 2026
Bielorrusia: Viernes, 1 de mayo de 2026
Italia: Domingo, 3 de mayo de 2026
Portugal: Jueves, 7 de mayo de 2026
Chile: Jueves, 7 de mayo de 2026
Eslovaquia: Jueves, 7 de mayo de 2026
Malasia: Viernes, 8 de mayo de 2026
Bulgaria: Domingo, 10 de mayo de 2026
Alemania: Domingo, 10 de mayo de 2026
Suiza: Lunes, 11 de mayo de 2026
Japón: Jueves, 14 de mayo de 2026
Serbia: Sábado, 16 de mayo de 2026
Reino Unido: Viernes, 22 de mayo de 2026
Porcelana: Miércoles, 27 de mayo de 2026
Irán: Sábado, 30 de mayo de 2026
Grecia: Jueves, 4 de junio de 2026
España: Jueves, 4 de junio de 2026
Turquía: Sábado, 6 de junio de 2026
Argentina: Sábado, 13 de junio de 2026
Georgia: Domingo, 14 de junio de 2026
Rumania: Viernes, 19 de junio de 2026
Hungría: Miércoles, 24 de junio de 2026
Armenia: Viernes, 3 de julio de 2026
Sudáfrica: Sábado, 4 de julio de 2026
Fiyi: Domingo, 12 de julio de 2026
Vietnam: Domingo, 19 de julio de 2026
Bolivia: Jueves, 23 de julio de 2026
México: Viernes, 31 de julio de 2026
Costa Rica: Martes, 4 de agosto de 2026
Tailandia: Sábado, 8 de agosto de 2026
Perú: Miércoles, 12 de agosto de 2026
Brasil: Viernes, 14 de agosto de 2026
República Dominicana: Sábado, 15 de agosto de 2026
Azerbaiyán: Sábado, 15 de agosto de 2026
Argelia: Domingo, 16 de agosto de 2026
El Salvador: Domingo, 30 de agosto de 2026
Uzbekistán: Viernes, 4 de septiembre de 2026
Líbano: Lunes, 7 de septiembre de 2026
Gabón: Viernes, 18 de septiembre de 2026
Albania: Sábado, 19 de septiembre de 2026
Guatemala: Lunes, 21 de septiembre de 2026
Irak: Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Ghana: Viernes, 25 de septiembre de 2026
Colombia: Jueves, 1 de octubre de 2026
Indonesia: Domingo, 18 de octubre de 2026
Kirguistán: Lunes, 26 de octubre de 2026
Túnez: Jueves, 5 de noviembre de 2026
Nicaragua: Viernes, 6 de noviembre de 2026
Ecuador: Jueves, 12 de noviembre de 2026
Camboya: Miércoles, 25 de noviembre de 2026
Honduras: Viernes, 27 de noviembre de 2026
Red Global de la Huella Ecológica, autora del estudio, afirma que cada año la gente exige de la naturaleza más de lo que ésta puede regenerar y subraya que las personas, las comunidades y los líderes gubernamentales utilizan sus datos para gestionar mejor los recursos limitados, reducir el riesgo económico y mejorar el bienestar. «La Huella mide la demanda humana sobre la naturaleza, expresada como un número único, fácil de entender y escalable desde un nivel individual a un nivel global. Nuestros datos y herramientas Footprint permiten a los líderes a nivel local y nacional tomar decisiones políticas y de inversión seguras y respaldadas por hechos», precisa.