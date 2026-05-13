Argentina, Bolivia y México agotarán sus recursos naturales regenerativos anuales a mitad de 2026; Colombia lo hará hacia el 1 de octubre

–(Imagen Global Footprint). Tres países latinoamericanos agotarán para mitad de año los recursos naturales regenerativos disponibles o presupuestados para 2026, según datos publicados por la Red Global de la Huella Ecológica (GFN, por sus siglas en inglés) en un balance sobre las proyecciones de este año. Network 2026, www.overshootday.org y www.footprintnetwork.org) .

Esos países de Latinoamérica en los que se agotarán los recursos naturales y entrarán en sobregiro son: Argentina, el próximo 13 de junio; Bolivia (3 de julio); y México (31 de julio).

Colombia, según la proyección, habrá consumido sus recursos regenerativos disponibles, y entrará en sobregiro, el 1 de octubre.

Otros países latinoamericanos que aparecen justo después de mitad de año. Se trata de Costa Rica, el 4 de agosto; Perú (12 de agosto); Brasil (14 de agosto); República Dominicana (15 de agosto); y El Salvador (30 de agosto).

El informe señala que cada país que agota todos sus recursos anuales entran en el denominado sobregiro ecológico, un indicador que sugiere que si toda la humanidad consumiera al ritmo de una población determinada, como por ejemplo Catar, el primer país a escala global en sobregirarse el pasado 4 de febrero, los recursos naturales que la Tierra genera en un año se habrían agotado para esa fecha.

Red Global de la Huella Ecológica explica que el día de sobregiro de un país marca la fecha en que se produciría el Día de Sobregiro de la Tierra si toda la humanidad consumiera al mismo nivel que la población de ese país.

Esto complementa el día del déficit de un país, que se refiere a la fecha en que los residentes del país comienzan a demandar más de lo que los ecosistemas de su país pueden proporcionar durante todo el año. Ambos días ofrecen información valiosa sobre el desempeño de un país.

Los Días de Sobregiro Ecológico de los Países se publican anualmente. Se publican a finales de diciembre del año anterior, utilizando los datos más recientes de la última edición de las Cuentas Nacionales de Huella Ecológica y Biocapacidad, que actualmente corresponde a la edición de 2025. La fecha del Día de Sobregiro Ecológico se anuncia el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio).

Ejemplo: Cálculo del día de sobrepaso de Suiza

El Día de Sobregiro de Suiza para 2026 se basa en datos de la edición de 2025 de las Cuentas Nacionales de Huella Ecológica y Biocapacidad. Dado que el dato más reciente corresponde a 2024, el Día de Sobregiro de Suiza para 2026 refleja el desempeño de los recursos del país en 2024.

Huella ecológica de Suiza : 4,15 hectáreas globales (gha) por persona en 2024

Biocapacidad global : 1,48 hectáreas brutas por persona en 2024

Así, en 2024, la humanidad necesitaría (4,15/ 1,48) = 2,8 Tierras para subsistir si todos vivieran como los suizos.

Dado que 2026 tiene 365 días, podemos determinar el día de sobregiro suizo:

365 [días en 2026] * (1,48/4,15) = 130,1 [días].

Esto significa que la humanidad habría agotado el presupuesto anual de recursos regenerativos el día después del día 130 de 2026 , es decir, el 11 de mayo . Cabe destacar también que agotar todo el presupuesto no dejaría recursos para las especies silvestres.

Aquí, se muestra la lista de los Días de Sobregiro de la UE para 2026, para Suiza y otros 85 países. También se incluye el Día de Sobregiro de la UE para la Unión Europea, que comprende 27 países. Este año será el 3 de mayo.

Estas fechas se publicaron en diciembre de 2025 y se basan en la última edición de las Cuentas Nacionales de Huella Ecológica y Biocapacidad, que recogen la situación de los países en 2024.

País – Día de sobregiro del país (para 2026)

Catar: Miércoles, 4 de febrero de 2026

Luxemburgo: Martes, 17 de febrero de 2026

Singapur: Lunes, 23 de febrero de 2026

Kuwait: Martes, 3 de marzo de 2026

Mongolia: Jueves, 5 de marzo de 2026

Canadá: Domingo, 8 de marzo de 2026

Emiratos Árabes Unidos: Domingo, 8 de marzo de 2026

Bahréin Miércoles: 11 de marzo de 2026

Estados Unidos de América: Sábado, 14 de marzo de 2026

Australia: Lunes, 16 de marzo de 2026

Dinamarca: Viernes, 20 de marzo de 2026

Lituania: Lunes, 23 de marzo de 2026

Omán: Jueves, 26 de marzo de 2026

Federación Rusa: Sábado, 28 de marzo de 2026

Arabia Saudita: Martes, 31 de marzo de 2026

Finlandia: Miércoles, 1 de abril de 2026

Austria: Jueves, 2 de abril de 2026

Suecia: Sábado, 4 de abril de 2026

Turkmenistán: Domingo, 5 de abril de 2026

Corea del Sur: Jueves, 9 de abril de 2026

Nueva Zelanda: Viernes, 10 de abril de 2026

República Checa: Sábado, 11 de abril de 2026

Bélgica: Sábado, 11 de abril de 2026

Irlanda: Martes, 14 de abril de 2026

Malta: Jueves, 16 de abril de 2026

Kazajistán: Sábado, 18 de abril de 2026

Montenegro: Lunes, 20 de abril de 2026

Francia: Viernes, 24 de abril de 2026

Croacia: Sábado, 25 de abril de 2026

Bosnia y Herzegovina: Domingo, 26 de abril de 2026

Israel: Martes, 28 de abril de 2026

Polonia: Martes, 28 de abril de 2026

Bielorrusia: Viernes, 1 de mayo de 2026

Italia: Domingo, 3 de mayo de 2026

Portugal: Jueves, 7 de mayo de 2026

Chile: Jueves, 7 de mayo de 2026

Eslovaquia: Jueves, 7 de mayo de 2026

Malasia: Viernes, 8 de mayo de 2026

Bulgaria: Domingo, 10 de mayo de 2026

Alemania: Domingo, 10 de mayo de 2026

Suiza: Lunes, 11 de mayo de 2026

Japón: Jueves, 14 de mayo de 2026

Serbia: Sábado, 16 de mayo de 2026

Reino Unido: Viernes, 22 de mayo de 2026

Porcelana: Miércoles, 27 de mayo de 2026

Irán: Sábado, 30 de mayo de 2026

Grecia: Jueves, 4 de junio de 2026

España: Jueves, 4 de junio de 2026

Turquía: Sábado, 6 de junio de 2026

Argentina: Sábado, 13 de junio de 2026

Georgia: Domingo, 14 de junio de 2026

Rumania: Viernes, 19 de junio de 2026

Hungría: Miércoles, 24 de junio de 2026

Armenia: Viernes, 3 de julio de 2026

Sudáfrica: Sábado, 4 de julio de 2026

Fiyi: Domingo, 12 de julio de 2026

Vietnam: Domingo, 19 de julio de 2026

Bolivia: Jueves, 23 de julio de 2026

México: Viernes, 31 de julio de 2026

Costa Rica: Martes, 4 de agosto de 2026

Tailandia: Sábado, 8 de agosto de 2026

Perú: Miércoles, 12 de agosto de 2026

Brasil: Viernes, 14 de agosto de 2026

República Dominicana: Sábado, 15 de agosto de 2026

Azerbaiyán: Sábado, 15 de agosto de 2026

Argelia: Domingo, 16 de agosto de 2026

El Salvador: Domingo, 30 de agosto de 2026

Uzbekistán: Viernes, 4 de septiembre de 2026

Líbano: Lunes, 7 de septiembre de 2026

Gabón: Viernes, 18 de septiembre de 2026

Albania: Sábado, 19 de septiembre de 2026

Guatemala: Lunes, 21 de septiembre de 2026

Irak: Miércoles, 23 de septiembre de 2026

Ghana: Viernes, 25 de septiembre de 2026

Colombia: Jueves, 1 de octubre de 2026

Indonesia: Domingo, 18 de octubre de 2026

Kirguistán: Lunes, 26 de octubre de 2026

Túnez: Jueves, 5 de noviembre de 2026

Nicaragua: Viernes, 6 de noviembre de 2026

Ecuador: Jueves, 12 de noviembre de 2026

Camboya: Miércoles, 25 de noviembre de 2026

Honduras: Viernes, 27 de noviembre de 2026

Red Global de la Huella Ecológica, autora del estudio, afirma que cada año la gente exige de la naturaleza más de lo que ésta puede regenerar y subraya que las personas, las comunidades y los líderes gubernamentales utilizan sus datos para gestionar mejor los recursos limitados, reducir el riesgo económico y mejorar el bienestar. «La Huella mide la demanda humana sobre la naturaleza, expresada como un número único, fácil de entender y escalable desde un nivel individual a un nivel global. Nuestros datos y herramientas Footprint permiten a los líderes a nivel local y nacional tomar decisiones políticas y de inversión seguras y respaldadas por hechos», precisa.