La Caja de Vivienda Popular realizó la entrega de 15 viviendas nuevas en localidades de Usme y Bosa

Foto: Caja de la Vivienda Popular.

La Caja de la Vivienda Popular (CVP), a través del programa Vivienda Segura, realizó la entrega de 15 viviendas nuevas a familias bogotanas habitaban en zonas de alto riesgo no mitigable en las localidades de Usme y Bosa. La CVP continúa trabajando junto al sector privado para garantizar viviendas dignas, seguras y con mejores oportunidades de vida para las familias de la ciudad.

Cada entrega representa mucho más que el acceso a una vivienda. Significa la posibilidad de comenzar una nueva etapa en condiciones más seguras, dignas y estables; un espacio donde las familias puedan construir bienestar, tranquilidad y nuevos proyectos de vida.

“Hoy no solo estamos entregando viviendas; estamos acompañando a las familias en el inicio de una nueva etapa de vida. Sabemos que detrás de cada llave hay años de espera, esfuerzo y esperanza. Gracias al trabajo conjunto con la Alcaldía Mayor de Bogotá, hoy más familias pueden vivir con tranquilidad, seguridad y dignidad, construyendo comunidad y nuevas oportunidades para el futuro”. destacó Juan Carlos Fernández, director general de la Caja de la Vivienda Popular (CVP).

Estas entregas fueron posibles gracias al trabajo articulado entre el sector público y privado, en alianza con Constructora Bolívar, Marval y Cusezar, sumando esfuerzos para seguir acercando soluciones habitacionales de calidad a quienes más lo necesitan.

En Usme, 11 familias recibieron las llaves de sus nuevos hogares en los proyectos Las Violetas y La Cabrera, ubicados en el Plan Parcial Tres Quebradas. Durante la jornada, las familias estuvieron acompañadas por equipos técnicos y sociales de la Caja de la Vivienda Popular (CVP), representantes de las constructoras aliadas y la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), en un espacio marcado por la alegría y la esperanza.

Por su parte, en Bosa, cuatro familias recibieron sus viviendas en los proyectos Paseo del Sol y La Alegría, desarrollados en los planes parciales Campo Verde y La Marlene. Allí, las familias pudieron recorrer por primera vez los espacios que desde ahora se convertirán en el lugar donde crecerán nuevas historias, sueños y oportunidades.

Las familias también compartieron la emoción de recibir las llaves de su nuevo hogar. Silvano Lesmes, beneficiario del programa Vivienda Segura, expresó:

“Fueron 15 años esperando una vivienda y por fin la logré. Hoy dejamos atrás el riesgo y comenzamos una nueva etapa. Ahora queda disfrutarla y aprovecharla”.

Desde la CVP seguimos trabajando para que más familias bogotanas puedan acceder a una vivienda digna y segura, promoviendo entornos adecuados para la vida y fortaleciendo comunidades a través de soluciones que transforman realidades. Aquí sí pasa.