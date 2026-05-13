Bogotanos y bogotanas rindieron homenaje al Río Bogotá en su día

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.

Bogotá conmemoró la Decimoséptima Conmemoración del Día del Río Bogotá, la cuenca más importante de la ciudad. La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) activó siete estaciones temáticas para reconocer la historia del río y su valor ambiental para la ciudad.

Durante los recorridos las personas participantes sellaron un pasaporte simbólico en cada punto que visitaron durante esta aventura ecológica de cuidado, respeto y conservación del cuerpo hídrico del Distrito más importante para la región.

El viaje pedagógico interactivo partió desde el Tropicario hasta la Maloca del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB). Cada encuentro tuvo espacios de reflexión relacionados con la memoria histórica, la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la preservación de biodiversidad, gestión adecuada de residuos, cultura y educación ambiental.

El río Bogotá tiene 380 kilómetros de historia, vida y esperanza. Desde su nacimiento puro en el Páramo de Guacheneque a 3.400 metros sobre el nivel del mar, hasta su encuentro con el río Magdalena, recorre 46 municipios de Cundinamarca conectándonos a todos.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, como parte de sus apuestas para el cuidado de la biodiversidad del Distrito Capital ha implementado diferentes programas y propuestas de cuidado, entre los que se destacan: