Petro vincula explosivos usados en el Cauca con redes criminales de Chile y Ecuador

El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó este miércoles durante un consejo de seguridad que los explosivos utilizados en los recientes atentados en el departamento del Cauca provienen de mercados ilegales de Chile y Ecuador. El mandatario señaló que este hallazgo revela una peligrosa correlación entre las mafias internacionales y los grupos armados que operan en el suroccidente colombiano, quienes buscan desestabilizar el orden público mediante acciones terroristas financiadas por el narcotráfico transnacional.

Tras las investigaciones técnicas de la fuerza pública, se determinó que el material bélico incautado y utilizado en los ataques contra la población civil y estaciones de policía no es de fabricación nacional. Según el jefe de Estado, la trazabilidad de las granadas y cargas explosivas indica un flujo constante de armamento a través de las fronteras, lo que obliga a las autoridades a replantear las estrategias de control fronterizo y cooperación judicial con los países vecinos para frenar el contrabando de material de guerra.

En el marco de esta situación, se ha identificado a varios individuos como responsables de la logística de estas armas. Entre ellos se investiga al presunto cabecilla de una red de finanzas de las disidencias, quien sería el supuesto coordinador de la compra de estos artefactos en el mercado negro extranjero. Las autoridades mantienen bajo custodia a los sospechosos mientras se adelantan las audiencias, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia hasta que una sentencia judicial determine su responsabilidad penal.

Finalmente, el Gobierno Nacional anunció un despliegue adicional de tropas en los municipios más afectados del Cauca para contrarrestar la ofensiva de los grupos ilegales. Petro enfatizó que la lucha contra la violencia en esta región no solo depende de la bota militar, sino de desarticular los nudos financieros que conectan a las bandas locales con el crimen organizado en Ecuador y Chile, una alianza que ha recrudecido el conflicto en las últimas semanas.