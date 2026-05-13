Así está la movilidad en Bogotá y las rutas de TransMilenio hoy miércoles 13 de mayo

Foto: TransMilenio.

Durante la mañana de hoy miércoles 13 de mayo de 2026, se registró alto flujo vehicular en el corredor avenida Centenerio. Por esta novedad se pueden presentar retrasos en la operación en rutas TransMiZonales de TransMilenio. ¡Informáte y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy miércoles 13 de mayo 2026

Corte 09:39 a. m.

Flujo Vehicular Medio ?Disminuye tiempo de viaje y mejoran las condiciones de movilidad en el corredor Autosur? ambos sentidos de la vía. ????Grupo Guía y Agentes Civiles agilizan el tráfico y realiza recorridos de verificación.

Corte 09:38 a. m.

Continúa ? Alto Flujo Vehicular en el corredor Av. Centenerio?

?? Desde la Av. Cali hasta Av. Boyacá sentido Occidente – Oriente.?????Grupo Guía y Agentes Civiles agilizan el tráfico y realizan recorridos de verificación.

?Sin novedad relevante

Corte 08:13 a. m.

Se presenta ? Alto Flujo Vehicular en el corredor Av. Centenerio?

?? Desde la Av. Cali hasta Av. Boyacá sentido Occidente – Oriente.?????Grupo Guía y Agentes Civiles agilizan el tráfico y realizan recorridos de verificación.