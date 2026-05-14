Procuraduría suspendió provisionalmente a embajadora en Haití por declarar públicamente su apoyo a Iván Cepeda

–(Imagen captura de pantalla). La Procuraduría General de la Nación abrió investigación y suspendió provisionalmente hasta el próximo 31 de mayo a la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez Uribe, por presunta indebida participación en política.

La funcionaria hizo declaraciones a un medio de comunicación de la nación caribeña en las que expresó abierta y públicamente su apoyo al candidato presidencial de Pacto Histórico Iván Cepeda.

En una entrevista al medio de comunicación Metropole Radio y Televisión de Haití, al parecer en el programa Le Point señaló, la diplomática afirmó:

«Colombia ha cambiado. Colombia ha cambiado La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda».

Posteriormente, ante pregunta del periodista Wendell Theodore sobre el partido de Iván Cepeda, la embajadora Velásquez respondió «…el mismo Pacto Histórico» y refiriéndose nuevamente al candidato indicó «es un buen hombre».

En el auto, el órgano de control precisó que, en caso de que se presente una segunda vuelta para elegir al presidente de la República, la suspensión de Velásquez Uribe se extenderá hasta el 21 de junio próximo.

Está suspensión tiene como fin que la servidora pública no reitere la conducta, dando prioridad al principio de neutralidad que rige la conducta de los servidores públicos en una contienda electoral como la que se desarrolla actualmente en el país.

La embajadora colombiana fue invitada al estudio del programa de televisión Le Point para hablar de la labor realizada en Haití por una delegación de expertos colombianos que concluyó el 8 de mayo una misión técnica en Puerto Príncipe dedicada a los procesos de desarme y reinserción de bandas y pandillas.

Según el medio de comunicación, a través de este intercambio de experiencia, Bogotá propuso a Haití un modelo de salida de la crisis basado en la justicia transicional en lugar de la confrontación total.

«Un enfoque pragmático defendido por la embajadora Vilma Velásquez, quien subraya la imposibilidad de una solución puramente militar y la urgencia de ofrecer alternativas concretas a los miembros de los grupos armados», puntualizó el informativo haitiano, que aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre la elección presidencial colombiana que se cumple este 31 de diciembre.