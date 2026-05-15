Desmantelan red de disidencias de ‘Iván Mordisco’ que fabricaba drones acondicionados con explosivos para ataques terroristas

–En desarrollo de la ofensiva operacional denominada ‘Cerco’, la Policía desarticuló una red criminal señalada de fabricar, adaptar y suministrar drones acondicionados con explosivos y tecnología de guerra para las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, informó el General William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la institución.

El operativo fue liderado por la Dirección de Inteligencia Policial y se ejecutó de manera simultánea en Bogotá, Madrid (Cundinamarca), Villavicencio (Meta), Florencia (Caquetá), Carmen del Chucurí y Lebrija (Santander), donde fueron capturados cinco presuntos integrantes de esta estructura ilegal.

Entre los detenidos figura alias ‘Dron’, señalado de modificar aeronaves no tripuladas, adaptar sistemas de lanzamiento de explosivos y entrenar a integrantes armados en el uso táctico de drones para ejecutar ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

Según las investigaciones, esta red sería el principal enlace de aprovisionamiento, desarrollo tecnológico y suministro de drones utilizados en acciones terroristas en los departamentos de Arauca, Boyacá, Cauca, Caquetá y Casanare, precisó el generla Rincón Zambrano.

¡?????????? ??? ??? ??????????? ?????? ?????????????? ??? ??????????! En Bogotá, Meta, Caquetá y Santander desarticulamos una red criminal dedicada al suministro de drones acondicionados con explosivos, tecnología y… pic.twitter.com/V0jV0YdKpg — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) May 15, 2026

El director de la Policía indicó además que los capturados realizaban labores de inteligencia criminal para identificar posibles víctimas de extorsión y secuestro, así como objetivos de atentados. También coordinaban el traslado de personas secuestradas hacia campamentos ilegales bajo el mando de alias ‘Antonio Medina’ y alias ‘Ruso’, cabecillas del denominado Comando Conjunto de Oriente.

Durante los procedimientos judiciales fueron incautados $95,3 millones en efectivo, tres drones de última generación, cinco controles remotos, 80 piezas de repuesto para drones, un kit de gafas FPV, un GPS, una antena satelital y dos antenas destinadas a mejorar la conectividad y el alcance de los dispositivos en zonas remotas.

Igualmente, las autoridades hallaron equipos de cómputo, dispositivos de almacenamiento digital y material propagandístico relacionado con las extintas Farc.

El general Rincón Zambrano aseguró que este resultado representa “un contundente golpe” contra las capacidades terroristas de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y reiteró que continuará desarrollando operaciones para enfrentar a los grupos armados ilegales que afectan la seguridad del país.