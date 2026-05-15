A la cárcel hombre en Bogotá que transportaba más de 200 kg de explosivo camuflado en cargamento

Foto: Secretaría de Seguridad

Bogotá presenta avances en la prevención del delito. Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al presunto responsable de transportar más de 230 kilogramos de ANFO (un explosivo compuesto por una mezcla de nitrato de amonio y combustible derivado del petróleo) ocultos en un vehículo de carga en Bogotá.

El hombre fue capturado en flagrancia en un procedimiento realizado de manera conjunta con unidades de la Policía de Bogotá en el barrio Britalia de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad.

El material era transportado en un furgón y estaba distribuido en cinco bultos que simulaban contener fertilizante. Adicionalmente, iba cubierto con láminas de madera y cajas con vasos plásticos. Los peritajes realizados sobre el hallazgo arrojaron que, en efecto, se trataba de nitrato de amonio, un explosivo de alto poder.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, agravado. Los cargos no fueron aceptados.

La investigación continúa para establecer el origen y la destinación de este explosivo, e identificar a otras personas que estarían involucradas en la desviación de este material.