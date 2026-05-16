    • Cundinamarca

    Cortes de luz este domingo 17 de mayo de 2026 en Cajicá y Zipaquirá, Cundinamarca

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este domingo 17 de mayo de 2026 en sectores de los municipios de Cajicá y Zipaquirá, en Cundinamarca.

    Municipio de Cajicá, Cundinamarca

    Sectores: Tierra de Páez, La Capellanía, Rincón Santo, Río Grande, Molinos, Chuntame, Manas, Condominio Villa de los Pinos.

    De la calle 2 a calle 5 entre carrera 0 a carrera 7, y de la calle 21 a calle 23 entre carrera 0 a carrera 2 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

    Municipio de Cajicá. Veredas: Río Grande y Chuntame – Desde las 12:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

    Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca

    Municipio de Zipaquirá. Vereda Portachuelo – Desde las 12:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

    -Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    -Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    -Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    -Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    -En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

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