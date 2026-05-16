Cortes de luz este domingo 17 de mayo de 2026 en Cajicá y Zipaquirá, Cundinamarca

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este domingo 17 de mayo de 2026 en sectores de los municipios de Cajicá y Zipaquirá, en Cundinamarca.

Municipio de Cajicá, Cundinamarca

Sectores: Tierra de Páez, La Capellanía, Rincón Santo, Río Grande, Molinos, Chuntame, Manas, Condominio Villa de los Pinos.

De la calle 2 a calle 5 entre carrera 0 a carrera 7, y de la calle 21 a calle 23 entre carrera 0 a carrera 2 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Municipio de Cajicá. Veredas: Río Grande y Chuntame – Desde las 12:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca

Municipio de Zipaquirá. Vereda Portachuelo – Desde las 12:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.