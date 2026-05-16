Resultados del baloto, loterías y chances de este sábado 17 de mayo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 17 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:
Baloto 07 40 43 21 25 – Superbalota 11
Baloto Revancha 04 09 22 28 16 – Superbalota 15
Lotería de Boyacá 0018 Serie 419 – La 5ta 9
Lotería del Cauca 2062 – Serie 116
Dorado
Mañana 4679 – La 5ta 6 – Tarde 4672 – La 5ta 3 – Noche 4035 – La 5ta 1
Culona
Día 1586 – Noche 1870
Astro Sol
0437 – Signo Aries
Astro Luna
7539 – Signo Escorpión
Pijao de Oro
8495 – La 5ta 5
Paisita
Día 2402 – La 5ta 3 – Noche 8281 – Toro
Paisita 3
2646 – La 5ta 5
Chontico
Día 8251 – La 5ta 6 – Noche 0009 – La 5ta 5
Cafeterito
Tarde 8062 – La 5ta 7 – Noche 4702 – La 5ta 4
Sinuano
Día 4230 – La 5ta 4 – Noche 9639- La 5ta 9
Cash Three
Día 146 – Noche 223
Play Four
Día 8381 – Noche 5066
Samán
Día 5956
Caribeña
Día 4462 – La 5ta 5 – Noche 4973 – La 5ta 6
Motilón
Tarde 4123 – La 5ta 1 – Noche 6162 – La 5ta 7
Fantástica
Día 5232 – La 5ta 8 – Noche 6128 – La 5ta 2
Antioqueñita
Día 9699 – La 5ta 2 – Tarde 5808 – La 5ta 2
Evening
1817