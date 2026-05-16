Cundinamarca activa plan especial de movilidad para el puente festivo de la Ascensión: 15 al 18 de mayo

Foto: Gobernación de Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca activó el plan especial de movilidad y seguridad vial para el puente festivo del Día de la Ascensión, con el propósito de acompañar el desplazamiento de viajeros y fortalecer la movilidad segura en los principales corredores del departamento entre el viernes 15 al lunes festivo 18 de mayo de 2026.

De acuerdo con las proyecciones, entre el 15 y el 18 de mayo se movilizarán cerca de 2.093.919 vehículos por los peajes de ingreso y salida de Bogotá. Del total estimado, más de 165.000 vehículos circularán por el corredor Soacha y cerca de 132.000 por el corredor La Mesa – Girardot, corredores estratégicos que tendrán medidas especiales de manejo de tráfico y acompañamiento operativo.

Para atender esta operación, el departamento articuló acciones con el Ministerio de Transporte, la Agencia Regional de Movilidad, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Empresa Férrea Regional, el ICCU, concesiones viales y entidades territoriales como la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alcaldía de Soacha.

Como parte de las medidas para el plan éxodo, se implementarán acciones de regulación de tráfico y acompañamiento permanente de agentes de tránsito en el corredor La Mesa – La Vara durante el viernes 15 y sábado 16 de mayo, facilitando la salida de viajeros y mejorando la circulación vehicular en este corredor.

Asimismo, se aplicarán restricciones para vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas:

Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y Ramal a Soacha

Viernes 15 de mayo de 2026: desde las 3:00 p. m. hasta las 11:00 p. m.

Sábado 16 de mayo de 2026: desde las 6:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.

Lunes 18 de mayo de 2026: desde las 10:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.

Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao

Sábado 16 de mayo de 2026: desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.

Lunes 18 de mayo de 2026: desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.

Se exceptúan de esta medida los vehículos del ICCU destinados a la atención de emergencias, organismos de seguridad del Estado y vehículos de emergencia debidamente identificados y documentados.

Para el plan retorno del lunes 18 de mayo, el departamento activará reversible continuo desde Apulo hasta Mosquera entre las 10:00 a. m. y las 11:59 p. m. De igual manera, en Soacha se implementará reversible entre Mondoñedo y la avenida San Marón de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., con el fin de optimizar el ingreso de vehículos hacia Bogotá.

Este lunes 18 de mayo de 2026, también regirá la medida de pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a Bogotá:

De 12:00 m. a 4:00 p. m. podrán ingresar únicamente vehículos con placa terminada en número par.

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m. el ingreso estará habilitado solo para vehículos con placa terminada en número impar.

El departamento contará además con un amplio despliegue operativo que incluirá monitoreo aéreo con drones en puntos estratégicos como Soacha, la glorieta de Toreros en Mosquera y el peaje Chusacá, así como presencia permanente de agentes de tránsito, articulación con autoridades municipales y seguimiento en tiempo real de las condiciones de movilidad.

En el corredor hacia La Mesa se mantienen medidas de manejo de tráfico en sectores como Chantilly (km 96) y Pantanos (km 74), donde hay presencia de personal operativo, maquinaria en vía y pasos controlados. Asimismo, en el corredor Soacha se prevén altos niveles de congestión sobre la autopista Sur, entre la diagonal 30 Sur (sector Maiporé) y la diagonal 9 (sector 3M), debido a la reducción de tres a dos carriles por las obras de TransMilenio. Por esta razón, las autoridades reiteran el llamado a transitar con precaución, respetar la señalización y reducir la velocidad para proteger la vida.

Los ciudadanos también podrán consultar el Portal Datos360 y el tablero de velocidades articulado con Waze, herramientas que permiten monitorear en tiempo real velocidades promedio, puntos críticos, condiciones climáticas y reportes de siniestralidad, facilitando así una mejor planeación de los desplazamientos durante el puente festivo.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con responsabilidad y reducir la velocidad durante este puente festivo. La invitación para todos los viajeros es a bajar el ritmo, respetar las normas de tránsito, revisar el estado técnico de los vehículos y, si su destino lo permite, utilizar corredores alternos al ingreso por la autopista Sur, donde se prevén altos niveles de congestión durante el retorno.