Llega el Tortazo Afrocolombianidad este 16 mayo en La Media Torta

Foto: Idartes

Bogotá se convierte en escenario del legado cultural afrocolombiano con el Tortazo Afrocolombianidad 2026, una apuesta del Instituto Distrital de las Artes – Idartes que exalta la riqueza cultural a través de la música, la palabra y la puesta en escena. Este evento hace parte de la programación cultural de mayo en La Media Torta, consolidando este espacio como punto de encuentro para la diversidad artística en Bogotá. La cita es en La Media Torta el 16 de mayo a la 1:00 p. m. ¡Entrada libre!

La programación reúne propuestas que dialogan entre la tradición y la contemporaneidad. Desde los sonidos ancestrales del Pacífico colombiano hasta las fusiones urbanas del Caribe, el escenario será tomado por artistas que hacen de la música un vehículo de memoria, identidad y resistencia.

Entre las agrupaciones invitadas se encuentra Bullenrap, un proyecto nacido en los Montes de María que mezcla ritmos tradicionales como el bullerengue, la cumbia y el mapalé con el rap, construyendo una narrativa sonora que habla de territorio, conflicto y resiliencia. Su propuesta convierte la tarima en un espacio de reflexión colectiva, donde la música se transforma en testimonio y sanación.

También hará presencia La Tunda del Telembí, liderada por Katerine Quiñones, cantora tradicional, poeta decimera y portadora de saberes ancestrales del Pacífico nariñense. Su puesta en escena recoge la fuerza de la tradición oral, los cantos de marimba y la espiritualidad del territorio, ofreciendo una experiencia que conecta con las raíces más profundas de la cultura afro.

La jornada se complementa con propuestas contemporáneas que expanden el espectro sonoro afro. DJ Carmen Tea y Julisavoy explorarán mezclas que atraviesan géneros como el afrobeat, el dancehall y el hip hop, creando puentes entre lo ancestral y lo urbano. Por su parte, Antombo, artista con raíces afrocolombianas y africanas, llevará al escenario una fusión de afrobeats, dancehall y reggae con una fuerte carga identitaria y estética.