Medidas en Bogotá para atender el éxodo y retorno de cerca de dos millones de vehículos este puente festivo

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Bogotá activó el plan éxodo y plan retorno para gestionar el tráfico de los 969.854 vehículos que se prevé que ingresarán y para las 924.358 que saldrán en el marco del puente festivo de la Ascensión de Jesús.

“Para el viernes, sábado y domingo habrá más de 130 personas por día, entre Guías de Movilidad, Agentes Civiles de Tránsito y Policía de Tránsito en los corredores de ingreso y salida. El día lunes, para el retorno, habrá un despliegue de más de 350 personas para que haya un retorno más eficiente, la recomendación es simple: atender el llamado de nuestro personal en vía para que la movilidad fluya”, apuntó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) tiene establecidas acciones en pro de un tránsito fluido y seguro durante este festivo. Entre las medidas más destacadas están los ajustes en los tiempos semafóricos en los accesos y salidas más transitados, la activación de intermitencia semafórica en la Autopista Sur en colaboración con las autoridades de Soacha, y la implementación del reversible en la Carrera Séptima entre calles 245 y 183 para facilitar el regreso de quienes salen de la ciudad.

La operación estará respaldada por la gestión del tráfico no solo del equipo en vía sino del Centro Estratégico de Movilidad, desde donde, con más de 10.000 cámaras se coordinan acciones con los recursos en vía y con otras entidades distritales, municipios aledaños y concesiones viales para dar una respuesta oportuna ante cualquier novedad.

Asimismo, de cara al regreso de viajeros que se dará el próximo lunes, se mantiene el pico y placa regional

Los vehículos con placa par deberán ingresar de 12:00 m. a 4:00 p. m. y los vehículos con placa impar deberán hacerlo de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

Los nueve corredores donde opera el pico y placa regional son:

? Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.

? Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la av. Boyacá en sentido sur-norte.

? Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente oriente.

? Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente-oriente.

? Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte-sur.

? Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur-norte.

? Vía Suba – Cota: desde el río Bogotá hasta la av. calle 170 en sentido norte-sur.

? Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la av. carrera 7 en sentido oriente-occidente.

? Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente-occidente.