Rutas de TransMilenio para llegar o salir del concierto de Ed Sheeran en Bogotá este sábado

Foto: TransMilenio.

TransMilenio facilita la llegada y el regreso de los asistentes al concierto del cantante británico Ed Sheeran, que se realiza este sábado 16 de mayo de 2026, en el escenario de Vive Claro Distrito Cultural, ubicado en la calle 26 con carrera 60. ¡Ten en cuenta esta información y programa tu recorrido!

Salida del evento y regreso a casa:

TransMilenio tendrá operación especial para la evacuación a través de rutas troncales especiales que tendrán despachos según la demanda de la comunidad usuaria:

Llegada al evento:

TransMilenio dispone 16 rutas troncales en las estaciones Salitre – El Greco Vive Claro y CAN – British Council, en la troncal avenida El Dorado, y TransMiZonal cuenta con 33 servicios desde diferentes puntos de la ciudad con paraderos en la avenida 68, carrera 60 y calles 53 y 63:

Servicios TransMiZonales que te llevan a Ed Sheeran

Las principales recomendaciones son mantener recargada y personalizada la tarjeta TuLlave para facilitar el acceso a los buses, seguir el canal oficial de TransMilenio en WhatsApp, planear el viaje en TransMiApp y consultar la página web.