Bogotá espera la salida de mas de 182.000 personas en este puente festivo

Durante el puente festivo de la Ascensión de Jesús, entre el viernes 15 y el lunes 18 de mayo, la Terminal de Transporte de Bogota? proyecta la movilización de más de 182.000 viajeros desde sus tres sedes: Salitre, Norte y Sur.

El sábado 16 de mayo será el día de mayor afluencia, con una estimación superior a los 58.000 pasajeros. De acuerdo con las empresas, los destinos más solicitados por los usuarios son: Sogamoso, Girardot, Cali, Ibagué y Fusagasugá.

Durante este puente festivo, muchos viajeros aprovechan para visitar algunos de los principales destinos de turismo religioso del país, reconocidos por su valor cultural y arquitectónico, como el Santuario de Las Lajas, en Nariño, y la Basílica del Señor de los Milagros, en Buga, Valle del Cauca.

Asimismo, diferentes regiones del país celebran actividades culturales y tradicionales. En Antioquia, el municipio de Concordia realizará la versión número 19 de las Fiestas de la Concordia, la Trova y la Arriería, una celebración que exalta la identidad paisa a través de desfiles de arriería, concursos de trova y expresiones culturales campesinas. Por su parte, en Alpujarra, Tolima, se llevará a cabo el Tercer Festival del Retorno, evento que promueve el reencuentro con las raíces culturales y familiares del suroriente del departamento, con actividades como cabalgatas, muestras artísticas y mercados campesinos.

“Pensando en la seguridad de nuestros usuarios durante este puente festivo, y en articulación con la Policía Nacional y distintas entidades distritales, hemos dispuesto un amplio operativo de acompañamiento, control y prevención para fortalecer la seguridad, la movilidad y la atención ciudadana al interior y en los alrededores de las tres sedes de La Terminal”, señaló Rafael González, gerente de La Terminal.

Como parte de este plan especial, La Terminal contará con personal adicional encargado de reforzar los operativos en la zona operativa, el circuito de taxis y las áreas de control al personal flotante y de pregoneo. Asimismo, se desarrollarán jornadas de plan desarme y verificación de documentación, con el propósito de garantizar entornos más seguros para viajeros, transportadores y trabajadores.

Con estas acciones, La Terminal busca fortalecer las condiciones de seguridad, convivencia y control operacional durante uno de los fines de semana de mayor movilidad del año, mediante estrategias preventivas, controles focalizados y presencia institucional permanente.

La Terminal de Transporte de Bogota? amplía los horarios para viajes desde el punto de Yomasa

Para facilitar la movilidad de los usuarios con destino a los Llanos Orientales, el punto de operación ubicado en el sector de Yomasa prestará servicio en los siguientes horarios:

? Viernes: 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

? Sábado: 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

? Domingo: 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

“Al tomar el bus en una terminal autorizada, nuestros usuarios acceden a un servicio legal, seguro y de calidad, con vehículos que tienen sus documentos, seguros y revisión técnico-mecánica vigentes. Adicionalmente, se realizan pruebas de alcoholimetría a los conductores para garantizar que quienes conducen no hayan consumido alcohol”, precisó el gerente. }

“Continúa la celebración del Día de la Madre. Bogotá cuenta con una amplia oferta de conciertos, obras de teatro, experiencias gastronómicas y diferentes actividades para disfrutar este fin de semana. Invitamos a quienes aún no celebran el Día de la Madre a hacerlo de manera segura utilizando nuestras opciones de parqueo disponibles en distintos puntos de la ciudad”, agregó el gerente.

La Terminal de Transporte de Bogota? dispone de una oferta superior a 14.000 cupos de estacionamiento en 14 localidades de Bogotá, tanto en vía como fuera de vía. Los usuarios pueden realizar pagos digitales a través de la aplicación ZPP Bogotá, WhatsApp (ZIPI), plataformas como Flypass y Gopass, así como en efectivo mediante personal autorizado.

Para conocer la oferta de parqueo, los ciudadanos pueden consultar la sección de servicios en la página web de La Terminal.

Claves para viajar seguro

La Terminal invita a los viajeros a tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

? Comprar tiquetes únicamente en canales oficiales.

? Desconfiar de ofertas en redes sociales o whatsapp.

? Abordar los vehículos dentro de las instalaciones autorizadas.

? Verificar condiciones de viaje para menores, mascotas y equipaje.

? Mantener siempre supervisión sobre los niños. Para atención al usuario, está habilitada la línea (+57) 601 423 3600, de 6:00 a. m. a 10:00 p. m.