OMS declara «emergencia de salud internacional» por el brote de un virus que ya dejó decenas de muertos en África

–La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una «emergencia de salud pública de importancia internacional» por el brote de una cepa del ébola en la República Democrática del Congo y Uganda.

No obstante, el organismo precisó que la situación actual no cumple con los criterios de «emergencia pandémica», según la definición del Reglamento Sanitario Internacional. Por el momento, se advierte del «alto riesgo de una mayor propagación» del virus en los países vecinos que comparten frontera terrestre con la República Democrática del Congo.

Para el 16 de mayo, en la República Democrática del Congo se confirmaron 8 casos de la enfermedad causada por el virus del Bundibugyo, variante para la cual no existen vacunas ni tratamientos autorizados, al tiempo que se registraron 246 casos sospechosos y 80 muertes por sospechas de la misma causa.

En Uganda, se registraron 2 casos confirmados por laboratorio: ambos llegaron al país desde la República Democrática del Congo. Una de esas personas murió.

«En estos momentos, existen importantes incertidumbres en cuanto al número real de personas infectadas y a la propagación geográfica asociada a este brote. Además, el conocimiento de los vínculos epidemiológicos con los casos confirmados o sospechosos es limitado», matizó la OMS en un comunicado.

La elevada tasa de positivos en las muestras iniciales recogidas, el aumento de casos sospechosos con síntomas y el número de fallecimientos «apuntan a un brote potencialmente mucho mayor de lo que se está detectando y notificando actualmente, con un riesgo significativo de propagación a nivel local y regional», advirtió.

«Además, la inseguridad reinante, la crisis humanitaria, la elevada movilidad de la población, el carácter urbano o semiurbano del actual foco de la epidemia y la amplia red de centros de salud informales agravan aún más el riesgo de propagación, tal y como se observó durante la gran epidemia de la enfermedad por el virus del Ébola en las provincias de Kivu del Norte e Ituri [en la República Democrática del Congo] en 2018-2019», agregó. (Información RT).