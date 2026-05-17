EE.UU: Dos jets chocan en el aire durante una exhibición; impactante VIDEO

–Mientras maniobraban en el aire durante la exhibición Gunfighter Skies, celebrada este domingo en la base aérea de Mountain Home en Idaho, EE.UU, dos jets EA-18G Growler de la Armada estadounidense chocaron y se precipitaron a tierra.

En impactante video se aprecia el momento en que una de las aeronaves prácticamente cae sobre la otra, quedan engarzadas y van cayendo girando sin control, lanzando chispas. Luego aparecen cuatro paracaídas, correspondientes a los tripulantes, tras eyectarse para salvar sus vidas. Enseguida se produce el impacto de los aviones en tierra y explotan, levantándose una espesa columna de humo.

????Dos aviones chocaron durante el espectáculo aéreo Gunfighter Skies en la base aérea de Mountain Home, en Idaho (EE.UU.) El incidente ocurrió durante una exhibición aérea ante decenas de espectadores.https://t.co/QQgW240xjJ pic.twitter.com/pQICZZZQTZ — RT en Español (@ActualidadRT) May 17, 2026

De momento se desconocen las causas del siniestro, pero se supone que pudo ser un mal cálculo en el ejercicio.

Tras el accidente, la base fue puesta bajo confinamiento mientras continuaban las tareas de emergencia y se iniciaba una investigación oficial para determinar las causas de la colisión.

Además, las autoridades cancelaron el resto del espectáculo aéreo programado para la jornada.

?? Important Exclusive visuals of the scene after Mid-air collision during the Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base. https://t.co/gNmIGKiYG4 pic.twitter.com/I0dh8xCnu0 — Open News© (@OpenNewNews) May 17, 2026

El evento “Gunfighter Skies” era una de las principales exhibiciones aéreas públicas organizadas por la base y había convocado a una multitud durante el segundo día de presentaciones.

Se trata de la primera vez en 8 años que la base organiza este espectáculo aéreo. (Información RT).