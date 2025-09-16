Trump descertifica a Colombia: «Bajo el liderazgo de Petro el cultivo de coca y producción de cocaína ha aumentado a niveles históricos»

–El presidente Donald Trump decidió descertificar a Colombia por incumplir sus obligaciones de control de drogas, pero emitió una exención para que la cooperación vital de EE. UU., incluida la de antinarcóticos, pueda seguir. «Los resultados importan: ¡debemos ver progreso y pronto!», afirma.

En un memorando en el cual relaciona todos los países descertificados y las motivaciones de la decisión, el presidente Trump indica que «en Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas sólo exacerbaron la crisis».

Añade que bajo el liderazgo de Petro, «el gobierno de Colombia no logró cumplir ni siquiera sus propios objetivos de erradicación de la coca, enormemente reducidos, lo que socavó años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países contra los narcoterroristas».

Por esta razón, puntualiza el presidente Donald Trump, «he señalado a Colombia como país que ha incumplido demostrablemente sus obligaciones en materia de control de drogas».

No obstante destaca que «las instituciones de seguridad y las autoridades municipales de Colombia continúan demostrando habilidad y coraje para enfrentar a grupos terroristas y criminales, y Estados Unidos valora el servicio y el sacrificio de sus dedicados servidores públicos en todos los niveles de gobierno».

Subraya que el incumplimiento por parte de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el año pasado depende únicamente de sus dirigentes políticos.

«Consideraré cambiar esta designación si el gobierno de Colombia toma medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína, incluso mediante una mejor cooperación con los Estados Unidos para llevar a los líderes de las organizaciones criminales colombianas ante la justicia», puntualiza Trump.

El presidente Trump afirma que» si bien Estados Unidos dedicará todos los recursos necesarios para castigar a los delincuentes que permiten la producción, el transporte y el contrabando de drogas ilícitas a través de nuestras fronteras, también pediré a los países donde se originan y transitan estas drogas que cumplan con sus obligaciones y cierren estos suministros – o enfrentarán graves consecuencias».

La medida adoptada por Trump sobre Colombia solo tiene un antecedente. En 1996, desertificó al país por primera vez cuando Ernesto Samper era presidente y enfrentaba un escándalo por la presunta financiación de su campaña por parte del Cártel de Cali.

El memorando expedido por Trump, comienza señalando: Por la autoridad que me confieren como Presidente la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, incluida la sección 706(1) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, Año Fiscal 2003 (Ley Pública 107-228) (FRAA), identifico por la presente a los siguientes países como principales países de tránsito de drogas o principales países productores de drogas ilícitas: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, República Popular China (RPC), Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Subyra que laa presencia de un país en la lista anterior no es necesariamente un reflejo de los esfuerzos antidrogas de su gobierno ni del nivel de cooperación con los Estados Unidos. De conformidad con la definición legal de un importante país de tránsito de drogas o de un importante país productor de drogas ilícitas establecida en las secciones 481(e)(2) y 481(e)(5) de la Ley de Asistencia Exterior de 1961, en su forma enmendada (Ley Pública 87-195) (FAA), la razón por la que los países se incluyen en la lista es la combinación de condiciones geográficas, comerciales, y factores económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas o precursores químicos, incluso si un gobierno ha adoptado medidas sólidas y diligentes de control de narcóticos y de aplicación de la ley.

Señala que de conformidad con la sección 706(2)(A) de la FRAA, por la presente designa a Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela por haber incumplido demostrablemente durante los 12 meses anteriores tanto el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos como la adopción de las medidas requeridas por la sección 489(a)(1) de la FAA.

Agrega que con esta determinación se incluyen justificaciones para las designaciones de Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela, como lo exige la sección 706(2)(B) de la FRAA. «También he determinado, de conformidad con lo dispuesto en la sección 706(3)(A) de la FRAA, que la asistencia de los Estados Unidos a Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela es vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos», puntualiza.

El presidente Trump justifica estas medidas en que el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas mortales por parte del crimen organizado transnacional a los Estados Unidos ha creado una emergencia nacional, incluida una crisis de salud pública en el país que sigue siendo la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 44 años.

Destaca que más del 40 por ciento de los estadounidenses conocen a alguien que ha muerto por una sobredosis de opioides, y en 2024 Estados Unidos tuvo un promedio de más de 200 muertes diarias debido a drogas ilícitas.

«Esto sigue siendo inaceptable y mi Administración está desplegando todos los aspectos del poder estadounidense y recursos sin precedentes para derrotar esta amenaza a nuestra nación», precisa.

En primer lugar, continúa, he asegurado nuestras fronteras utilizando toda la gama de recursos policiales y militares necesarios para salvaguardar la seguridad y la soberanía de nuestra nación. Por primera vez en cuatro años, nuestra frontera ya no es un colador abierto para los cárteles terroristas de la droga, los traficantes de personas y todos los demás que harían daño a nuestro país. Se están salvando vidas estadounidenses y las muertes por sobredosis finalmente están comenzando a disminuir significativamente por primera vez en más de una década.

Sobre Venezuela, Trump afirma que el régimen criminal del narcotraficante acusado Nicolás Maduro lidera una de las redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo, y Estados Unidos seguirá buscando llevar a Maduro y otros miembros de su régimen cómplice ante la justicia por sus crímenes. También atacaremos a organizaciones terroristas extranjeras venezolanas como Tren de Aragua y las purgaremos de nuestro país.

Respecto de Bolivia indica que ha tomado algunas medidas positivas para aumentar las incautaciones de cocaína y trabajar con las fuerzas del orden de Estados Unidos para llevar a los delincuentes relacionados con las drogas ante la justicia, incluido Maximiliano Dávila, el corrupto ex jefe antidrogas del país. «Sin embargo, Bolivia aún tiene mucho trabajo por hacer para cumplir consistentemente sus compromisos en materia de lucha contra las drogas y garantizar que no sea un refugio seguro para que prosperen los grupos de narcotraficantes», puntualiza.