IDRD avanza en la fase final del mantenimiento del Complejo Acuático Simón Bolívar de Bogotá

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) avanza en la fase final de las obras de mantenimiento y adecuación del Complejo Acuático, un escenario en la localidad de Barrios Unidos estratégico para el deporte bogotano y nacional.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su última etapa, la cual incluye actividades como remate de enchapes, aplicación de boquillas, terminación de instalación de pisos, instalación de partidores, plataformas y escaleras, así como verificaciones técnicas asociadas al proceso de llenado de las piscinas.

El IDRD ha priorizado una intervención responsable, orientada a entregar un escenario en condiciones óptimas y a reducir el riesgo de nuevos cierres que puedan afectar la operación deportiva, los procesos de entrenamiento y el servicio a la ciudadanía.

“Entendemos la importancia que tiene el Complejo Acuático para nuestros atletas, paratletas, ligas, clubes y para la ciudadanía. Por eso hemos tomado decisiones responsables, pensando no solo en entregar el escenario lo antes posible, sino en hacerlo bien, con condiciones de seguridad, calidad y durabilidad. Al mismo tiempo, desde el IDRD hemos garantizado alternativas para que los procesos deportivos no se detengan y los resultados del Equipo?Bogotá reflejan que ha sido una decisión pertinente”, señaló Daniel García Cañón, director del Instituto.

Los grupos de natación carreras, natación artística, clavados, actividades subacuáticas, triatlón y paranatación han continuado sus entrenamientos en escenarios como Sauzalito, Centro Felicidad (CEFE) Tunal, Centro Felicidad (CEFE) Fontanar, Centro Felicidad (CEFE) Cometas, Centro Felicidad (CEFE) Chapinero y, en algunos casos, gracias a alianzas estratégicas, en espacios como Compensar.

Balance positivo en competencias del Equipo?Bogotá

El IDRD ha apoyado concentraciones deportivas fuera de la capital para mantener la continuidad técnica y competitiva. En natación carreras, grupos juveniles y de rendimiento realizaron concentraciones en Duitama y Manizales; en clavados, los deportistas adelantaron una concentración en Pereira; y las demás modalidades han contado con acompañamiento técnico, metodológico y logístico para sostener su preparación.

Entre los resultados más destacados para la natación capitalina en 2026, se destacan los siguientes:

30 medallas en el Campeonato Nacional Interligas de Natación Carreras de Cali: 11 de oro, nueve de plata y 10 de bronce para obtener el segundo lugar de las justas.

Jasmin Pistelli recibió el reconocimiento a la mejor marca técnica del campeonato.

Cinco nadadoras del Equipo?Bogotá fueron convocadas a la Selección Colombia para los Juegos Centroamericanos y del Caribe: Sirena Rowe, Jasmin Pistelli, Laura Sofía Melo, Samantha Baños y Mariana Cabezas.

El Instituto seguirá acompañando a las ligas, clubes y atletas, mientras avanza en la entrega de un Complejo Acuático renovado, seguro y preparado para seguir siendo casa del alto rendimiento, la formación deportiva y el disfrute ciudadano.