Por adecuación vial hay cierre por etapas en la intersección de carrera 19 con calle 100

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello

Para adelantar las actividades de construcción de las redes y adecuación vial en el marco del contrato IDU-353-2020, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales, desde el viernes 15 de mayo de 2026, por etapas en la intersección de la avenida carrera 19 por avenida calle 100, en límites entre las localidades de Chapinero y Usaquén, al norte de Bogotá.

Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades se realizarán en cuatro etapas no simultánea, a partir de las 12:00 a. m. del 15 de mayo de 2026 y finalizarán aproximadamente en cinco meses.

Cierre de dos carriles, sentido norte – sur, en la avenida carrera 19 entre avenida calle 100 y 25 metros al norte.

Cierre de un carril, sentido sur – norte, en la avenida carrera 19 entre avenida calle 100 y 25 metros al norte.

Cierre de dos carriles, sentido occidente – oriente, en la avenida calle 100 entre avenida carrera 19 y 30 metros al occidente.

Cierre de dos carriles, sentido occidente – oriente, en la avenida calle 100 entre avenida carrera 19 y 13 metros al oriente.

Cierre de un carril, sentido sur – norte, en la avenida carrera 19 entre avenida calle 100 y 5 metros al sur.

Cierre de un carril, sentido norte – sur, en la avenida carrera 19 entre avenida calle 100 y 5 metros al sur.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Tránsito de vehículos particulares y transporte público Las personas que transitan en sentido norte – sur por la avenida carrera 19 y continúan al sur o toman la avenida calle 100 al oriente o al occidente, continuarán transitando por los dos carriles que quedarán habilitados (Mapa 1 – Color azul).

Quienes en sentido sur – norte por la avenida carrera 19 podrán continuar por un carril que quedará habilitado (Mapa 1 – Color rojo). Mapa 1.

Las personas que circulan en sentido occidente – oriente, por la avenida calle 100 continuarán transitando por los tres carriles que quedarán habilitados (Mapa 2).

Mapa 2.

Tránsito peatonal y de ciclistas

Los andenes y la infraestructura existente para peatones y ciclistas no sufrirán ningún tipo de afectación.