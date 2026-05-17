Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este domingo 17 de mayo
Foto: Enel Colombia
Este domingo 17 de mayo de 2026, hay cortes de luz en los municipios aledaños a Bogotá de Cajicá y Zipaquirá en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Sectores con cortes de luz en Cundinamarca este domingo 17 de mayo
Municipio de Cajicá, en Cundinamarca
Desde las 12:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Sectores: Tierra de Páez, La Capellanía, Rincón Santo, Río Grande, Molinos, Chuntame, Manas, Condominio Villa de los Pinos. De la calle 2 a calle 5 entre carrera 0 a carrera 7, y de la calle 21 a calle 23 entre carrera 0 a carrera 2 –
Desde las 12:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Veredas: Río Grande y Chuntame – Municipio de Cajicá.
Municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca
Desde las 12:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Vereda Portachuelo – Municipio de Zipaquirá.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.