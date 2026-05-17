Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este domingo 17 de mayo

Foto: Enel Colombia

Este domingo 17 de mayo de 2026, hay cortes de luz en los municipios aledaños a Bogotá de Cajicá y Zipaquirá en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Sectores con cortes de luz en Cundinamarca este domingo 17 de mayo

Municipio de Cajicá, en Cundinamarca

Desde las 12:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Sectores: Tierra de Páez, La Capellanía, Rincón Santo, Río Grande, Molinos, Chuntame, Manas, Condominio Villa de los Pinos. De la calle 2 a calle 5 entre carrera 0 a carrera 7, y de la calle 21 a calle 23 entre carrera 0 a carrera 2 –

Desde las 12:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Veredas: Río Grande y Chuntame – Municipio de Cajicá.

Municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca

Desde las 12:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Vereda Portachuelo – Municipio de Zipaquirá.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: