Disfrute de todas las actividades en la Ciclovía de Bogotá de este domingo 17 y lunes 18 de mayo
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de los planes y las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo 17 y lunes festivo 18 de mayo de 2026.
Este espacio recreativo, que es considerado el gran parque lineal de la ciudad, fomenta la movilidad sostenible desde la apropiación cívica y respetuosa del espacio público que funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.
La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad. ¡No pierdas esta oportunidad de compartir con mamá desde este emblemático espacio recreodeportivo!
Recuerda que los domingos y festivos podrás encontrar en toda la Ciclovía de Bogotá
- Recreación gratuita para todos los habitantes.
- Actividades para mejorar la salud física y mental.
La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 141,46 kilómetros para el disfrute de toda la ciudadanía.
Servicio Social en la Ciclovía
Este domingo 17 y lunes 18 de mayo, sobre los corredores de la Ciclovía, estarán los servidores sociales, quienes prestan su servicio social estudiantil.
Aprovecha su ayuda y orientación, mientras disfrutas del recorrido.
Ciclovía en Patines
Aprende a montar en patines. El domingo 17 de mayo, puntos en:
- Carrera 9 con calle 116
Y el lunes 18 mayo en:
- Calle 26 con carrera 19B
Campañas de pedagogía y Comportamiento Vial
Recuerda las normas de la Ciclovía y recomendaciones para una movilidad segura y responsable.
Este domingo 17 de mayo, puntos en:
- Calle 116 con carrera 15
Y el lunes 18 de mayo puntos en:
- Calle 26 con Av. Américas
- Calle 72 con carrera 13
Ciclovía Te Cuida
Se tendrán actividades lúdicas y recreativas para todos, este?domingo 17 de mayo en:
- Carrera 60 con calle 64
- Calle 116 con carrera 15
Ciclovía alternativa
Este domingo 17 de mayo, se contará con un punto para la práctica Pickleball – Panna Street, así como con actividades recreativas para la ciudadanía, en:
- Carrera 9 con calle 116
Bienestar animal
Este domingo 17 de mayo, se tendrá actividades enfocadas en los animales de compañía en:
- Carrera 60 con calle 64
Puntos de ‘Bogotá en Forma’ en la Ciclovía
Este domingo 17 y lunes 18 de mayo, en el punto se tendrán diferentes clases para todos los asistentes. Se tendrán ubicados en:
- Carrera 7 con calle 36 (Parque Nacional)
- Avenida Boyacá con calle 170
Escuela de la bicicleta
Puntos de ‘Bogotá en Bici’ en la Ciclovía. Se estará enseñando a los usuarios a montar bicicleta. El domingo 17 y lunes 18 de mayo, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:
- Carrera 24 con calle 42
- Avenida Boyacá con calle 138
- Calle 54 sur con carrera 95
- Carrera 9 con calle 116
- Carrera 50 con calle 3 (Parque el Sol)
Secretaría Distrital de Salud – Cuídate, sé feliz
Este domingo 17 de mayo, se contará con puntos ‘Cuídate y sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:
- Carrera 80i No 61- 05 (Parque Fundacional de Bosa)
- Carrera 7 con calle 60
- Carrera 7 con calle 26
- Avenida Boyacá con carrera 24
En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud.
Recomendaciones
A continuación, consulta la siguiente imagen con el mapa ilustrativo de la Ciclovía de Bogotá con sus rutas todos los domingos y festivos:
El IDRD recuerda que el personal del programa no solicita pertenencias personales, no pide bicicletas prestadas ni persuade a los usuarios para desplazarse a lugares apartados.
Asimismo, se recomienda verificar la identidad de cualquier persona que porte prendas institucionales y ofrezca servicios o productos, ya que estas acciones no se realizan sin autorización oficial.