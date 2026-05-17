Disfrute de todas las actividades en la Ciclovía de Bogotá de este domingo 17 y lunes 18 de mayo

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de los planes y las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo 17 y lunes festivo 18 de mayo de 2026.

Este espacio recreativo, que es considerado el gran parque lineal de la ciudad, fomenta la movilidad sostenible desde la apropiación cívica y respetuosa del espacio público que funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad. ¡No pierdas esta oportunidad de compartir con mamá desde este emblemático espacio recreodeportivo!

Recuerda que los domingos y festivos podrás encontrar en toda la Ciclovía de Bogotá

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 141,46 kilómetros para el disfrute de toda la ciudadanía.

Servicio Social en la Ciclovía

Este domingo 17 y lunes 18 de mayo, sobre los corredores de la Ciclovía, estarán los servidores sociales, quienes prestan su servicio social estudiantil.

Aprovecha su ayuda y orientación, mientras disfrutas del recorrido.

Ciclovía en Patines

Aprende a montar en patines. El domingo 17 de mayo, puntos en:

Carrera 9 con calle 116

Y el lunes 18 mayo en:

Calle 26 con carrera 19B

Campañas de pedagogía y Comportamiento Vial

Recuerda las normas de la Ciclovía y recomendaciones para una movilidad segura y responsable.

Este domingo 17 de mayo, puntos en:

Calle 116 con carrera 15

Y el lunes 18 de mayo puntos en:

Calle 26 con Av. Américas

Calle 72 con carrera 13

Ciclovía Te Cuida

Se tendrán actividades lúdicas y recreativas para todos, este?domingo 17 de mayo en:

Carrera 60 con calle 64

Calle 116 con carrera 15

Ciclovía alternativa

Este domingo 17 de mayo, se contará con un punto para la práctica Pickleball – Panna Street, así como con actividades recreativas para la ciudadanía, en:

Carrera 9 con calle 116

Bienestar animal

Este domingo 17 de mayo, se tendrá actividades enfocadas en los animales de compañía en:

Carrera 60 con calle 64

Puntos de ‘Bogotá en Forma’ en la Ciclovía

Este domingo 17 y lunes 18 de mayo, en el punto se tendrán diferentes clases para todos los asistentes. Se tendrán ubicados en:

Carrera 7 con calle 36 (Parque Nacional)

Avenida Boyacá con calle 170

Escuela de la bicicleta

Puntos de ‘Bogotá en Bici’ en la Ciclovía. Se estará enseñando a los usuarios a montar bicicleta. El domingo 17 y lunes 18 de mayo, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 24 con calle 42

Avenida Boyacá con calle 138

Calle 54 sur con carrera 95

Carrera 9 con calle 116

Carrera 50 con calle 3 (Parque el Sol)

Secretaría Distrital de Salud – Cuídate, sé feliz

Este domingo 17 de mayo, se contará con puntos ‘Cuídate y sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Carrera 80i No 61- 05 (Parque Fundacional de Bosa)

Carrera 7 con calle 60

Carrera 7 con calle 26

Avenida Boyacá con carrera 24

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud.

Recomendaciones

A continuación, consulta la siguiente imagen con el mapa ilustrativo de la Ciclovía de Bogotá con sus rutas todos los domingos y festivos:

El IDRD recuerda que el personal del programa no solicita pertenencias personales, no pide bicicletas prestadas ni persuade a los usuarios para desplazarse a lugares apartados.

Asimismo, se recomienda verificar la identidad de cualquier persona que porte prendas institucionales y ofrezca servicios o productos, ya que estas acciones no se realizan sin autorización oficial.