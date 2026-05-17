Trump lanza nueva amenaza a Irán: «No quedará nada» si no acepta acuerdo

–(Imagen red Truth Social). El presidente Donald Trump amenazó de nuevo este domingo a la República Islámica. «Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha —¡rápido!—, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!», escribió el mandatario en su red Truth Social.

“For Iran, the Clock is Ticking, and they better get moving, FAST, or there won’t be anything left of them. TIME IS OF THE ESSENCE!” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/33gyF0c0O5 — The White House (@WhiteHouse) May 17, 2026

En medio de la fragilidad de la tregua, Trump responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, en una entrevista en Fox News a la vuelta del viaje a Pekín la semana pasada.

Trump aseguró que Teherán se retracta de los acuerdos alcanzados «al día siguiente», una situación que, según dijo, se ha repetido en cinco ocasiones. «Cada vez que se dialoga ellos (Irán) aceptan todo y luego se retiran (…) nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación», dijo Trump.

Además del mensaje, explícito, de este domingo, el mandatario publicó el sábado una imagen suya recreada por inteligencia artificial en la que se sugería que podrían retomarse los ataques en Irán.

El presidente Donald Trump también volvió a publicar un video generado por inteligencia artificial, en el que simula tener los controles para disparar un misil contra un dron iraní. En las imágenes se le escucha decir «ba ba ba ba ba ba, ok, lo tenemos en la mira, fuego, ¡boom!».

"Ba ba ba ba ba ba, ok, lo tenemos en la mira, fuego, ¡boom!" https://t.co/y4xHXmcUnB Donald Trump publicó un cómico video en el que finge estar al mando de los controles para disparar un misil contra un dron con la bandera de Irán. pic.twitter.com/uNKDbcoScG — RT en Español (@ActualidadRT) May 17, 2026

EE.UU. ha expresado una serie de exigencias a Irán en respuesta a las propuestas de la República Islámica sobre la reanudación de las negociaciones para poner fin a las hostilidades, reporta Fars citando a personas familiarizadas con el asunto.

De acuerdo con las fuentes, las cinco condiciones de Washington son las siguientes:

-EE.UU. no paga indemnización ni daños y perjuicios

-Irán debe entregar 400 kilogramos de uranio a EE.UU.

-Solo un conjunto de instalaciones nucleares de Irán permanece operativo

-No se libera ni siquiera el 25 % de los activos congelados de Irán

-El cese de las hostilidades en todos los frentes está condicionado a la conclusión de las negociaciones

El reporte señala que, incluso si Irán acepta cumplir estas exigencias, la amenaza de reanudación de ataques por parte de EE.UU. e Israel seguiría existiendo. Los expertos llegaron a la conclusión de que con estas condiciones Washington busca alcanzar objetivos que no ha sido capaz de lograr durante su agresión a Irán.

La postura de Irán

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Internos del Parlamento iraní, Mohammad Saleh Jokar, subrayó esta semana que el plan de 10 puntos de Irán es la «línea roja» de cualquier negociación.

El legislador iraní reiteró que Teherán no confía en Estados Unidos ni en su «presidente insolente y malvado», y advirtió de que cualquier proceso diplomático debe preservar los logros sobre el terreno. Entre las exigencias iraníes que nombró figuran:

-El paso controlado por el estrecho de Ormuz en coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán

-El fin de la guerra contra todos los componentes del Eje de la Resistencia

-La retirada de las fuerzas combatientes estadounidenses de todas las bases de la región

-El pago completo de los daños a Irán

-El levantamiento de todas las sanciones

-La aceptación del derecho de enriquecimiento de Irán

-La liberación de todos los bienes y activos iraníes bloqueados en el extranjero

Aunque los casi cuarenta días de intensas hostilidades terminaron en una tregua entre Estados Unidos e Irán el pasado 7 de abril, las tensiones se mantienen entre ambas partes debido al fracaso de las negociaciones de paz, el cruce de ataques verbales y el bloqueo naval mutuo a los buques comerciales en el golfo Pérsico y el mar Arábigo.

Donald Trump indicó en abril que Washington recibió una propuesta de diez puntos presentada por Teherán, la cual calificó como «una base viable» para negociar.

El presidente estadounidense fijó inicialmente un plazo de dos semanas, pero luego lo extendió hasta que concluyan las negociaciones con Irán. Por su parte, el país persa señaló que Estados Unidos sufrió «una derrota innegable, histórica y aplastante» al verse «forzado a aceptar» su propuesta de 10 puntos.

No obstante, posteriormente Donald Trump afirmó que considera «totalmente inaceptable» el nuevo plan, la respuesta que Teherán envió el 10 de mayo al último borrador de acuerdo promovido por Estados Unidos para poner fin al actual conflicto en Oriente Medio, y lo calificó de «pedazo de basura». (Con información RT y DW).