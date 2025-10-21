–Las acciones encubiertas y las amenazas de uso de la fuerza armada contra el Gobierno de Venezuela por parte de Estados Unidos violan la soberanía de Venezuela y la Carta de la ONU, afirmaron este martes expertos independientes en derechos humanos designados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Afirmaron que “estas acciones también violan las obligaciones internacionales fundamentales de no intervenir en los asuntos internos ni amenazar con utilizar la fuerza armada contra otro país” y además que “estas medidas constituyen una escalada extremadamente peligrosa con graves consecuencias para la paz y la seguridad en la región del Caribe.”

Los autores del informe son George Katrougalos, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Ben Saúl, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo y Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias

En el documento reseñaron que tomaron nota de informes sobre la importante concentración militar estadounidense que ya está en marcha en el Caribe, y de los recientes anuncios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han seguido una serie de operaciones letales de las fuerzas estadounidenses contra embarcaciones frente a las costas venezolanas, presuntamente involucrados en el tráfico de narcóticos.

“Incluso si tales acusaciones estuvieran fundamentadas, el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin una base jurídica adecuada viola el derecho internacional del mar y equivale a ejecuciones extrajudiciales”, dijeron los expertos.

“Los preparativos para una acción militar encubierta o directa contra otro Estado soberano constituyen una violación aún más grave de la Carta de las Naciones Unidas.”

Estados Unidos El presidente ha catalogado al grupo de crimen organizado Tren de Aragua (entre otros) como una organización “terrorista” y ha alegado que está invadiendo Estados Unidos. Los expertos de la ONU lo han hecho anteriormente condenado Estos ataques constituyen violaciones del derecho internacional, considerando que estos grupos no están atacando a Estados Unidos y por lo tanto no existe derecho a la legítima defensa.

El artículo 2 (4) de la Carta prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Cualquier intento de imponer un cambio de régimen por medios externos también viola el derecho a la libre determinación, reconocido en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Estados Unidos en 1992.

“No se debe repetir la larga historia de intervenciones externas en América Latina”, dijeron los expertos. “Las lecciones de la historia deben aprenderse y no repetirse. La comunidad internacional debe mantenerse firme en la defensa del estado de derecho, el diálogo y la solución pacífica de las controversias.”

Los expertos instaron a Estados Unidos a poner fin a los ataques y amenazas ilegales, respetar el derecho internacional y reafirmar su compromiso con el multilateralismo y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Finalmente establecieron que han estado en contacto con el Gobierno de los Estados Unidos respecto a sus preocupaciones.