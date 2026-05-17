Trump logró acuerdos históricos con China que se sentirán «en todo el mundo»: Casa Blanca

–La Casa Blanca compartió este domingo los resultados de la cumbre entre Donald Trump y su par chino Xi Jinping, que se celebró en Pekín entre el 13 y el 15 de mayo, advirtiendo que logró acuerdos históricos sobre varios temas que mejorarán la estabilidad y la confianza de las empresas y los consumidores de todo el mundo.

Destaca el informe que el presidente Trump y el presidente Xi coincidieron en que Estados Unidos y China deben construir una relación constructiva de estabilidad estratégica sobre la base de la equidad y la reciprocidad y destaca el próximo paso que será la bienvenida que dará que el presidente Trump al presidente Xi para una visita a Washington este otoño. Los dos países se apoyarán mutuamente como anfitriones respectivos de las Cumbres del G20 y la APEC a finales de este año, precisa el reporte, que hace la siguiente reseña sobre los resultados del encuentro:

-Ambos líderes coincidieron en que Irán no puede tener un arma nuclear, pidieron reabrir el Estrecho de Ormuz y acordaron que no se puede permitir que ningún país u organización cobre peajes.

-El presidente Trump y el presidente Xi confirmaron su objetivo compartido de desnuclearizar Corea del Norte.

-CREACIÓN DE JUNTAS DE COMERCIO E INVERSIÓN ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA: Como piedra angular de este acuerdo histórico, el presidente Trump y el presidente Xi crearon dos nuevas instituciones para optimizar la relación económica bilateral: la Junta de Comercio entre Estados Unidos y China y la Junta de Inversiones entre Estados Unidos y China.

-La Junta de Comercio permitirá al Gobierno de los Estados Unidos y al Gobierno de China gestionar el comercio bilateral entre bienes no sensibles.

-La Junta de Inversiones proporcionará un foro de gobierno a gobierno para discutir cuestiones relacionadas con la inversión.

ENTREGANDO A LOS TRABAJADORES, AGRICULTORES E INDUSTRIAS ESTADOUNIDENSES: El presidente Trump negoció un amplio paquete de compromisos que impulsarán empleos estadounidenses bien remunerados y abrirán nuevos mercados para los productos estadounidenses.

-China abordará las preocupaciones de Estados Unidos con respecto a la escasez en la cadena de suministro relacionada con tierras raras y otros minerales críticos, incluidos itrio, escandio, neodimio e indio. China también abordará las preocupaciones de Estados Unidos con respecto a las prohibiciones o restricciones a la venta de equipos y tecnologías de producción y procesamiento de tierras raras.

-China aprobó una compra inicial de 200 aviones Boeing de fabricación estadounidense para aerolíneas chinas. Este tramo de aviones –el primer compromiso de China de comprar aviones Boeing de fabricación estadounidense desde 2017– generará empleos manufactureros estadounidenses altamente remunerados y altamente calificados y permitirá al pueblo chino volar en aviones de fabricación estadounidense durante las próximas décadas.

-China comprará al menos 17 mil millones de dólares por año en productos agrícolas estadounidenses en 2026

(prorrateados), 2027 y 2028, además de los compromisos de compra de soja que asumió en octubre de 2025.

-China restableció el acceso al mercado de la carne vacuna estadounidense renovando listados vencidos de más de 400 instalaciones de carne vacuna estadounidense y agregando nuevos listados. China trabajará con los reguladores estadounidenses para levantar todas las suspensiones de las instalaciones de carne vacuna estadounidenses.

-China reanudó las importaciones de aves de corral procedentes de estados estadounidenses que el USDA determinó que estaban libres de influenza aviar altamente patógena. (Con información de RT y la Casa Blanca).