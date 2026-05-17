Petro propone a fondos privados de pensiones y a Colpensiones invertir en vivienda, ferrocarriles y oro

–(Imagen ilustrativa). Tras arremeter una vez más a través de su cuenta en X contra la junta directiva del Banco de la República por sacrificar a los empresarios constructores de vivienda nueva con sus decisiones, el presidente Gustavo Petro propuso a los fondos privados de pensiones que en vez de llevarse los recursos para el exterior inviertan en el país en vivienda, ferrocarriles y oro.

«Le propongo a los fondos privados de pensiones invertir en vivienda nueva con baja tasa de interés de largo plazo, lo mismo que a los fondos de liquidez de Colpensiones articulados a los fondos públicos para la vivienda, hacer lo mismo, desligando el interés para crédito de vivienda de las decisiones coyunturales de la tasa de interés del BanRepública», precisa el jefe del Estado.

El mandatario considera fundamental «un estado que vuelva a construir vivienda nueva en hábitats realmente sostenibles y de alta calidad de vida, y sobre todo sustentado en el mejoramiento de la vivienda rural, primero, y urbana; y un sistema privado basado en los fondos privados de pensiones con tasa de interés fijada por el cálculo de largo plazo para fijar en contratos de compra de vivienda nueva y usada».

El presidente Gustavo Petro afirma que los fondos privados de pensiones «en vez de llevarse el ahorro pensional de los trabajadores al exterior y jugar al casino en el mundo sin autorización de los dueños del ahorro pensional, deberían traer el ahorro de los trabajadores al país e invertir esos 550 billones de pesos que aún controlan, en inversión de vivienda nueva y en la inversión de capital fijo de la red ferroviaria nacional con utilidades pactadas a partir de tasas de interés de largo plazo».

Y puntualiza: «Vivienda, ferrocarriles y oro deben ser la base sólida del pago de las pensiones en Colombia como derecho universal».

Inicialmente su escrito lo orienta a responder un cuestionamiento sobre la disminución de las utilidades rentísticas de los bancos, señalando: «porque el decreto de emergencia económica del gobierno para el desastre climático en nuestro Caribe occidental, que la corte constitucional mantuvo (y le agradezco) y que tiene el propósito de recuperar el territorio y la población pobre del Caribe del desastre climático que produjo la entrada del frente frío ártico a nuestro país, entonces logró desplazar la renta otorgada por el banco de la república a los banqueros hacia las poblaciones de Córdoba, Sucre y el Urabá».

Dice que aunque eso sucedió, «creo que pasan más cosas, toda crisis del capital que intento evitar en Colombia, y eso es una paradoja por que nos tocó defender no solo la gente trabajadora sino el capital productivo de los empresarios contra el sectarismo de la derecha que quiere sacrificar la economía por ganar el gobierno perdido».

Según el mandatario, «las fuerzas cavernarias del país sienten una viudez del poder tóxica» y puntualiza:

«La acción del Banco de la República ha sacrificado a los empresarios constructores de vivienda nueva, nosotros respondimos mejorando viviendas usadas y disminuimos el déficit de vivienda, pero los ciclos del capital financiero colombiano fuertemente sustentado en la construcción de edificaciones nuevas y rápidamente deteriorables, dejó de fluir por la elevada tasa de interés real. Las familias prefieren no endeudarse y se desploma la utilidad bancaria».