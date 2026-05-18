Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 19 y miércoles 20 de mayo de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este martes 19 y miércoles 20 de mayo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Martes 19 de mayo de 2026

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Kennedy

Bosques de Kennedy, Ciudad Kennedy Occidental y Ciudad Kennedy Sur

De la Calle 38C Sur a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Transversal 78J a la Avenida Carrera 80

De la Calle 42 Sur a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Bosques de Kennedy, Ciudad Kennedy Occidental y Ciudad Kennedy Sur

De la Calle 38C Sur a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Transversal 78J a la Avenida Carrera 80

De la Calle 42 Sur a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Fontibón, Engativá

Aeropuerto El Dorado

De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 100 a la Carrera 114

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

San Cristóbal, Usme

Los Libertadores, Nueva Delhi, Arrayanes IV, Arrayanes VI, La Belleza, Villabel, El Pinar

De la Calle 64 Sur a la Calle 49 Sur, entre la Carrera 14H Este a la Carrera 1

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Suba

Campanella, El Pinar de Suba, La Pradera de Suba, Turínquia II, Las Mercedes, Almendros del Norte, Compartir, Rincón de Santa Inés, Las Flores, Parques del Campo, Prados de Suba, La Campiña, Antonio Granados, Puerta del Sol, Tibabuyes, La Gaitana, Los Nogales, Miramar, La Esperanza de Suba, Lagos de Suba, Aures I y II, Nueva Tibabuyes, Rincón, El Laguito, Corinto, Altar, Villa María, Miramar. Berlín, San Pedro, Villa Cindy, Lisboa, Ciudadela Cafam, Suba Alaska

De la Calle 117 a la Calle 157, entre la Carrera 88 a la Carrera 161

8:00 p.m.

4 horas

Verificación macromedidor

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Miércoles 20 de mayo de 2026

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Antonio Nariño

Policarpa

De la Calle 1 a la Calle 5 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Bosa

San Martín, San Antonio, La Libertad, La Cabaña, Holanda, Escocia, El Remanso I

De la Carrera 87C a la Carrera 89B, entre la Calle 55 Sur a la Calle 57 Sur

De la Carrera 87K Bis a la Carrera 89B, entre la Calle 57A a la Calle 59C Sur

De la Calle 59C Sur a la Calle 73A Sur, entre la Carrera 88C a la Carrera 89B

De la Calle 61A Sur a la Calle 74B Bis Sur, entre la Carrera 89B a la Carrera 92

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Suba

Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San José del Prado

De la Carrera 45 a la Carrera 56A, entre la Calle 129 a la Calle 145

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de hidrante

Tunjuelito

Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú

De la Carrera 33 a la Avenida Calle 45A Sur, entre la Avenida Carrera 53 a la Transversal 60

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usaquén

Santa Bárbara Oriental

De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 116 a la Calle 127

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Suba, Usaquén

Nueva Zelanda, Villa del Prado, Mirandela, San José de Bavaria

De la Calle 170 a la Calle 187, entre la Carrera 45 a la Carrera 80

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Suba, Usaquén

Nueva Zelanda, Tejares del Norte, Mirandela, Campo Hermoso, Escorial, Villanova II, Universidad Pedagógica Nacional, Casablanca

De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 174B a la Calle 194

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Suba, Usaquén

Villa del Prado, Granada Norte, Britalia, Cantagallo, Mazurén, Victoria Norte, El Porvenir Norte, Carimagua I, II, El Pinar, Riviera Norte, Vista Bella, Britalia Norte I.

De la Calle 144 a la Calle 174B, entre la Carrera 45 a la Carrera 58

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.