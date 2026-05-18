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    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 18 de mayo de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 18 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Noche 1507 – La 5ta 4

    Culona
    Día 1957 – Noche

    Paisita
    Día 7935 – La 5ta 5 – Noche 7310 – Perro

    Chontico
    Día 1746 – La 5ta 4 – Noche

    Sinuano
    Día 1013 – La 5ta 7 – Noche

    Cash Three
    Día 406 – Noche

    Play Four
    Día 8736 – Noche

    Samán
    Día 6119

    Caribeña
    Día 9735 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 5723 – La 5ta 3 – Noche

    Antioqueñita
    Día 2939 – La 5ta 2 – Tarde 1845 – La 5ta 1

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