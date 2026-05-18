Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 18 de mayo de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 18 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Noche 1507 – La 5ta 4

Culona

Día 1957 – Noche

Paisita

Día 7935 – La 5ta 5 – Noche 7310 – Perro

Chontico

Día 1746 – La 5ta 4 – Noche

Sinuano

Día 1013 – La 5ta 7 – Noche

Cash Three

Día 406 – Noche

Play Four

Día 8736 – Noche

Samán

Día 6119

Caribeña

Día 9735 – La 5ta 8 – Noche

Motilón

Tarde 5723 – La 5ta 3 – Noche

Antioqueñita

Día 2939 – La 5ta 2 – Tarde 1845 – La 5ta 1