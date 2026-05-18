Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 18 de mayo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 18 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Noche 1507 – La 5ta 4
Culona
Día 1957 – Noche
Paisita
Día 7935 – La 5ta 5 – Noche 7310 – Perro
Chontico
Día 1746 – La 5ta 4 – Noche
Sinuano
Día 1013 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 406 – Noche
Play Four
Día 8736 – Noche
Samán
Día 6119
Caribeña
Día 9735 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 5723 – La 5ta 3 – Noche
Antioqueñita
Día 2939 – La 5ta 2 – Tarde 1845 – La 5ta 1