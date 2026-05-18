Shakira, Estéreo Picnic y grandes eventos movieron más de $ 452 mil millones en Bogotá durante 2025

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Los grandes conciertos y festivales de la capital se consolidaron como uno de los principales motores de la economi?a local. Un ana?lisis realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a trave?s de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) , estimo? que cinco de los principales eventos de ciudad realizados durante 2025 generaron un impacto econo?mico cercano a los $ 452,6 mil millones.

El estudio evaluo? el impacto econo?mico asociado a los conciertos de Shakira, el Festival Este?reo Picnic, el Festival Cordillera, la carrera CorreMiTierra y el Di?a Mundial de las Ciudades, evidenciando co?mo este tipo de eventos impulsan sectores como hoteleri?a, gastronomi?a, transporte, comercio, entretenimiento y servicios turi?sticos.

“Hoy los grandes eventos adema?s de llenar escenarios: llenan hoteles, restaurantes, bares, comercios y activan miles de empleos en Bogotá. Cada concierto, festival o encuentro internacional termina convirtie?ndose en una cadena de oportunidades econo?micas para la ciudad, especialmente para sectores que viven del turismo, el consumo y los servicios”, afirmo? Gabriel Angarita, director de Estudios de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

De acuerdo con los resultados, los conciertos de Shakira registraron el mayor impacto econo?mico del an?o, con $ 202.189 millones, impulsados principalmente por la venta de boleteri?a, el gasto de turistas y el consumo en alimentos, bebidas y transporte.

Por su parte, el Festival Este?reo Picnic ocupo? el segundo lugar, con un impacto estimado de $ 154.357 millones, especialmente por el gasto de visitantes en alojamiento y actividades de consumo asociadas al festival.

Entre tanto, el Festival Cordillera genero? $ 74.647 millones; CorreMiTierra, $ 17.081 millones; y el Di?a Mundial de las Ciudades, $ 4.337 millones.

En conjunto, el impacto econo?mico de estos eventos equivaldri?a al 0,10 % del PIB anual de Bogotá, confirmando el peso que hoy tiene la industria del entretenimiento, los eventos y el turismo en la economi?a de la capital. El ca?lculo se realizo? con valores de 2024, llevados a precios de 2025.

El ana?lisis tambie?n evidencio? que la llegada de turistas juega un papel determinante en la dinamizacio?n econo?mica de estos eventos. Dependiendo de la actividad, entre el 30,0 % y el 48,0 % de los asistentes correspondieron a visitantes no residentes en Bogotá, fortaleciendo especialmente la demanda en alojamiento, gastronomi?a y transporte.

Finalmente, el estudio encontro? que actividades con alta duracio?n y capacidad de convocatoria, como conciertos y festivales internacionales, concentran cerca del 79,0 % del impacto econo?mico total analizado, especialmente por su efecto sobre hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios asociados al entretenimiento.