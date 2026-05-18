    • Bogotá

    Estos son los puntos de vacunación en Bogotá contra poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina  y más hoy 17 de mayo de 2026

    Diana Becerra Publicado el

    Foto que muestra unas manos sosteniendo una jeringaFoto: Secretaría de Salud

    La Secretaría Distrital de Salud (SDS) invita a la ciudadanía en Bogotá a acercarse este lunes festivo 18 de mayo de 2026, con su documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la capital, para iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación.

    La jornada busca prevenir enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras. Además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años.

    Puntos habilitados para este lunes 18 de mayo de 2026:

    Consulta la ubicación de los puntos en el siguiente enlace: http://bit.ly/4aPMlDk

    Vacunación para población priorizada

    La Secretaría Distrital de Salud informa que la vacunación contra la fiebre amarilla para gestantes y personas mayores de 60 años se realiza exclusivamente en puntos de atención autorizados, los cuales cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado para garantizar una aplicación segura.

    Conoce los puntos autorizados por las EAPB (EPS) en el siguiente link: https://www.saludcapital.gov.co/Documents/Home/Ptos_vacuna_fiebre-amarilla.pdf

    Puntos de vacunación en Bogotá

    Los puntos de vacunación estarán habilitados a partir de las 8:00 a.?m. Actualmente, Bogotá cuenta con múltiples espacios distribuidos por toda la ciudad, ubicados en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares de alta afluencia. Estos puntos se actualizan diariamente a través de las redes sociales oficiales.

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