Visite la exposición fotográfica ‘Madres por Siempre’ en Bogotá durante mayo

Foto: Avenida Chile Centro Comercial y Financiero.

Durante el mes de mayo de 2026, se realiza en el norte de Bogotá, la muestra cultural de fotografía ‘Madres por Siempre’ como una reflexión visual sobre la memoria, el afecto y la permanencia del vínculo materno, en una alianza entre el Museo Nacional de la Fotografía de Colombia, Fotomuseo, y Avenida Chile Centro Comercial y Financiero.

El recorrido de la exposición inicia con 19 fotografías ubicadas en la plazoleta de la carrera 11 con calle 72 de diferentes artistas del país que trasmiten ese amor filial que perdura para toda la vida. Esta muestra se complementa con 40 imágenes que fueron seleccionadas en el concurso en el que participaron 255 personas con la temática del vínculo materno.

La exposición estará abierta para el público de manera permanente en este mes en la plazoleta externa y zonas comunes del centro comercial.

Para acompañar esta actividad, se tendrá este sábado 16 de mayo de 2026, a las 6:00 p. m. una conferencia con el fotógrafo de naturaleza y patrimonios, Cesar Martínez, quien ha publicado 46 libros, ha sido reportero gráfico de la Revista Semana y fotógrafo de la Editorial Villegas Editores obteniendo 44 premios nacionales e internacionales.

El 29 de mayo, el artista visual, fotógrafo y educador colombiano, Rafael Sanz, compartirá su experiencia e investigación con los asistentes a las 6:00 p. m.

?La exposición y las conferencias se realizan en la calle 72 #10-34.

*Este evento no hace parte de la agenda cultural del Distrito.