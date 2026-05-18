375 llantas menos en el espacio público de la localidad de Rafael Uribe Uribe

Foto: UAESP

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) sigue trabajando en territorio por una Bogotá más limpia, recuperando espacios y promoviendo la disposición adecuada de residuos que no deben terminar en la calle. Cada acción suma, porque cuando hacemos las cosas bien, Bogotá se ve mejor.

En una jornada de limpieza adelantada en la localidad de Rafael Uribe Uribe, se recolectaron 375 llantas que se encontraban en el espacio público. En Bogotá seguimos recuperando espacios y mejorando el entorno urbano, pero este esfuerzo también necesita de tu compromiso, ya que #SinTiNoPasa.

En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.