Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 20 y jueves 21 de mayo de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este miércoles 20 y jueves 21 de mayo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Miércoles 20 de mayo de 2026

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Antonio Nariño

Policarpa

De la Calle 1 a la Calle 5 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Bosa

San Martín, San Antonio, La Libertad, La Cabaña, Holanda, Escocia, El Remanso I

De la Carrera 87C a la Carrera 89B, entre la Calle 55 Sur a la Calle 57 Sur

De la Carrera 87K Bis a la Carrera 89B, entre la Calle 57A a la Calle 59C Sur

De la Calle 59C Sur a la Calle 73A Sur, entre la Carrera 88C a la Carrera 89B

De la Calle 61A Sur a la Calle 74B Bis Sur, entre la Carrera 89B a la Carrera 92

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Suba

Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San José del Prado

De la Carrera 45 a la Carrera 56A, entre la Calle 129 a la Calle 145

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de hidrante

Tunjuelito

Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú

De la Carrera 33 a la Avenida Calle 45A Sur, entre la Avenida Carrera 53 a la Transversal 60?

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usaquén

Santa Bárbara Oriental

De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 116 a la Calle 127

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Suba, Usaquén

Nueva Zelanda, Villa del Prado, Mirandela, San José de Bavaria

De la Calle 170 a la Calle 187, entre la Carrera 45 a la Carrera 80

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Suba, Usaquén

Nueva Zelanda, Tejares del Norte, Mirandela, Campo Hermoso, Escorial, Villanova II, Universidad Pedagógica Nacional, Casablanca

De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 174B a la Calle 194

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Suba, Usaquén

Villa del Prado, Granada Norte, Britalia, Cantagallo, Mazurén, Victoria Norte, El Porvenir Norte, Carimagua I, II, El Pinar, Riviera Norte, Vista Bella, Britalia Norte I.

De la Calle 144 a la Calle 174B, entre la Carrera 45 a la Carrera 58

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

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Jueves 21 de mayo de 2026

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Soacha

Julio Rincón

De la Carrera 17E a la Carrera 17B E, entre la Calle 48 a la Calle 48C

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad

De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Fontibón, Engativá

Puerta de Teja

De la Calle 24 a la Calle 26, entre la Carrera 96 a la Carrera 103

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Usaquén

Barrancas, Barrancas Norte, San Cristóbal Norte

De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 152 a la Calle 165

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

San Cristóbal, Santa Fe

Vitelma, La María, Buenos Aires, Ramírez

De la Avenida Calle 11 Sur a la Calle 1F, entre la Carrera 3 a la Transversal 11 Este

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Suba

Tuna Baja, Villa Hermosa, Las Mercedes I

De la Carrera 99 a la Carrera 118, entre la Calle 153 a la Calle 168

10:00 a.m.

24 horas

Instalación de hidrante

Suba, Usaquén

Gratamira, Ciudad Jardin Norte, Colina Campestre, El Velero, Las Villas, Club Comfenalco, Covadonga

De la Calle 129A a la Calle 159A Bis, entre la Carrera 58A a la Carrera 76

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.