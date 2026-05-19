Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 20 y jueves 21 de mayo de 2026 en Bogotá
–(Foto EAAB). Este miércoles 20 y jueves 21 de mayo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
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Miércoles 20 de mayo de 2026
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Antonio Nariño
Policarpa
De la Calle 1 a la Calle 5 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Bosa
San Martín, San Antonio, La Libertad, La Cabaña, Holanda, Escocia, El Remanso I
De la Carrera 87C a la Carrera 89B, entre la Calle 55 Sur a la Calle 57 Sur
De la Carrera 87K Bis a la Carrera 89B, entre la Calle 57A a la Calle 59C Sur
De la Calle 59C Sur a la Calle 73A Sur, entre la Carrera 88C a la Carrera 89B
De la Calle 61A Sur a la Calle 74B Bis Sur, entre la Carrera 89B a la Carrera 92
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
Suba
Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San José del Prado
De la Carrera 45 a la Carrera 56A, entre la Calle 129 a la Calle 145
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de hidrante
Tunjuelito
Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú
De la Carrera 33 a la Avenida Calle 45A Sur, entre la Avenida Carrera 53 a la Transversal 60?
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Usaquén
Santa Bárbara Oriental
De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 116 a la Calle 127
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Suba, Usaquén
Nueva Zelanda, Villa del Prado, Mirandela, San José de Bavaria
De la Calle 170 a la Calle 187, entre la Carrera 45 a la Carrera 80
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
Suba, Usaquén
Nueva Zelanda, Tejares del Norte, Mirandela, Campo Hermoso, Escorial, Villanova II, Universidad Pedagógica Nacional, Casablanca
De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 174B a la Calle 194
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Suba, Usaquén
Villa del Prado, Granada Norte, Britalia, Cantagallo, Mazurén, Victoria Norte, El Porvenir Norte, Carimagua I, II, El Pinar, Riviera Norte, Vista Bella, Britalia Norte I.
De la Calle 144 a la Calle 174B, entre la Carrera 45 a la Carrera 58
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
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Jueves 21 de mayo de 2026
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Soacha
Julio Rincón
De la Carrera 17E a la Carrera 17B E, entre la Calle 48 a la Calle 48C
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Kennedy
Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad
De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
8:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Fontibón, Engativá
Puerta de Teja
De la Calle 24 a la Calle 26, entre la Carrera 96 a la Carrera 103
9:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usaquén
Barrancas, Barrancas Norte, San Cristóbal Norte
De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 152 a la Calle 165
8:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
San Cristóbal, Santa Fe
Vitelma, La María, Buenos Aires, Ramírez
De la Avenida Calle 11 Sur a la Calle 1F, entre la Carrera 3 a la Transversal 11 Este
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Suba
Tuna Baja, Villa Hermosa, Las Mercedes I
De la Carrera 99 a la Carrera 118, entre la Calle 153 a la Calle 168
10:00 a.m.
24 horas
Instalación de hidrante
Suba, Usaquén
Gratamira, Ciudad Jardin Norte, Colina Campestre, El Velero, Las Villas, Club Comfenalco, Covadonga
De la Calle 129A a la Calle 159A Bis, entre la Carrera 58A a la Carrera 76
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.