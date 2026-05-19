    • Bogotá

    Nueve animales de compañía rescatados en Bogotá fueron adoptados en jornada de adopción en Theatrón de Película

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de perro adoptado en Bogotá.Foto: IDPYBA.

    Con éxito se realizó una nueva jornada de adopción de perros y gatos rescatados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en las instalaciones de Theatrón de Película, en la localidad de Chapinero. Durante esta jornada, ocho perros y un gato iniciaron una nueva etapa de vida al lado de familias que decidieron abrirles su corazón y su hogar.

    El evento reunió a decenas de personas que llegaron con el propósito de recibir a estos animales atendidos por el Distrito frente a casos de maltrato y tenencia irresponsable.

    Pepita, Alex, El Jefe, Heidy, Nazly, Howl, Kiki, Pandereta y Cucaro fueron los protagonistas de esta edición. Cada uno llegó con una historia diferente e iniciarán una nueva vida rodeados de cariño y muchos cuidados.

    Este encuentro también se convirtió en un espacio para promover la diversidad, la empatía y el amor sin etiquetas dentro de la conmemoración del Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, entendiendo que todas las formas de afecto, cuidado y familia merecen reconocimiento.

    Consulta todos los detalles de esta jornada en la siguiente galería de imágenes del IDPYBA en la red social Instagram:

    Participa de una nueva jornada de adopción del IDPYBA

    La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del IDPYBA, invitación es a que más ciudadanos se sumen a las próximas jornadas de adopción y les den una oportunidad a los perros y gatos rescatados en Bogotá que esperan encontrar un hogar definitivo.

    La próxima jornada de adopción se realizará el 30 de mayo, de 11:00 a.m. a 4:30 p.m., en Centro Comercial Plaza Central, donde más animales estarán esperando una familia interespecie que los reciba para empezar una nueva historia.

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