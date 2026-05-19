El Pentágono investigará los bombardeos a supuestas «narcolanchas» en el Caribe

–Un organismo de control interno del Pentágono investigará los ataques contra ‘narcolanchas’ en el Caribe en respuesta a las denuncias de grupos externos que califican de ilegales dichas acciones realizadas en el marco de la Operación Lanza del Sur.

El organismo de control interno del Ministerio de Guerra de EE.UU. analizará si los ataques estadounidenses contra las embarcaciones en el Caribe se ajustaron a las normas de designación de objetivos, anunció la Oficina del Inspector General a Bloomberg.

Desde septiembre de 2025, Estados Unidos desplegó una campaña militar sostenida en aguas del Caribe y del Pacífico que ha dejado un saldo creciente de muertos en ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar droga.

«El alcance de esta evaluación incluye el proceso conjunto para los buques objetivo en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos como parte de la Operación Lanza del Sur», afirmó el Pentágono.

Lo que buscarán los investigadores es determinar si el Pentágono se adhirió, mediante un memorándum del 11 de mayo, dirigido a dos generales —Joseph Donovan, líder del Comando Sur, y Bradley Hansell, subsecretario de Inteligencia y Seguridad— a un proceso compuesto por seis pasos: ‘Ciclo Conjunto de Selección de Objetivos’, que establece un marco para llevar a cabo una misión militar y alcanzar sus objetivos.

On May 4, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/8S1feXpSiL — U.S. Southern Command (@Southcom) May 5, 2026

Este video corresponde a un «ataque cinético letal» contra una supuesta narcolancha ejecutado el 4 de mayo, por orden del comandante de la Operación Lanza del Sur, SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, en el Caribe. Dos «narco-terroristas varones fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida», indicó el Comando Sur.

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A su vez, el senador demócrata, Tim Kaine, comentó que «instaría» a todos sus colegas a leer «los criterios de selección de objetivos y obtener información al respecto, y luego a revisar también todos los archivos de todos los ataques que se han llevado a cabo».

El legislador cuestionó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, por la opinión legal clasificada que habría servido de base para llevar a cabo dichos ataques. En su opinión, existe «profunda discrepancia entre lo que está ocurriendo y los supuestos subyacentes en la opinión jurídica».

Las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico también se han realizado en el Océano Pacífico, cerca de Colombia. El siguiente video corresponde al bombardeo ejecutado el 8 de mayo en el Pacífico Oriental, en el que murieron dos supuestos «narcoterroristas» y uno sobrevivió al ataque.

Las fuerzas de Estados Unidos han destruido más de 60 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico mediante ataques aéreos y bombardeos, según revela una investigación periodística internacional basada en datos militares. Estas operaciones han dejado un saldo no confirmado de 190 personas fallecidas.

El Comando Sur de los Estados Unidos ejecuta estas acciones en aguas internacionales bajo la designación de «narcoterroristas» para combatir el tráfico de drogas a gran escala en la región.

Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional han cuestionado duramente la legalidad de estos ataques en zonas donde no existe un conflicto armado abierto, señalando que ocurren sin derecho a defensa ni juicio previo para los ocupantes. (Información RT).