OMS: El mundo está al borde de una pandemia grave y no estamos preparados

–(Imagen OMS). Un informe de la Junta de Vigilancia de la Preparación Mundial, creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, advierte que la desconfianza, la fragmentación geopolítica y la falta de inversión están creando un terreno fértil para que el próximo brote sea aún más devastador que el COVID-19, con impactos sanitarios, económicos y políticos más graves y una capacidad de recuperación cada vez menor.

A una década de la crisis más grave de ébola vivida hasta ahora y a seis años del COVID-19, el planeta no está más seguro frente a las pandemias, sino todo lo contrario, según el reporte de la Junta de Vigilancia de la Preparación Mundial (GPMB).

El informe, titulado «Un mundo al borde del abismo: prioridades para un futuro resiliente frente a las pandemias», advierte que los brotes de enfermedades infecciosas son cada vez más frecuentes y dañinos. La capacidad de recuperación de las sociedades se está erosionando mientras la ayuda al desarrollo cae a niveles no vistos desde 2009 y la fragmentación geopolítica alcanza extremos peligrosos.

«El mundo está al borde de daños aún mayores», sentencia el documento, que analiza una década de emergencias de salud pública de importancia internacional: desde el ébola en África Occidental hasta el COVID-19 y el Mpox (la viruela del mono). Y las conclusiones son demoledoras.

En medidas clave como el acceso equitativo a diagnósticos, vacunas y tratamientos, el mundo está retrocediendo. Las vacunas contra el mpox tardaron casi dos años en llegar a los países de bajos ingresos afectados por el brote, un ritmo incluso más lento que los 17 meses que tomó para las vacunas del COVID-19.

El impacto de estas emergencias va mucho más allá de lo sanitario y económico. Tanto el ébola como el COVID-19 dañaron la confianza en los gobiernos, las libertades civiles y las normas democráticas. Las respuestas politizadas, los ataques a las instituciones científicas y la polarización han sobrevivido a las propias crisis, dejando a las sociedades menos resilientes para la próxima emergencia.

«El mundo no carece de soluciones», declaró la copresidenta de la Junta, Kolinda Grabar-Kitarovi?. «Pero sin confianza y equidad, esas soluciones no llegarán a las personas que más las necesitan».

La Junta, que concluirá su mandato este 2026, identifica tres prioridades concretas para los líderes políticos:

-Establecer un mecanismo de monitoreo independiente y permanente para rastrear el riesgo de pandemias

-Avanzar hacia el acceso equitativo a vacunas, pruebas y tratamientos mediante la conclusión del Acuerdo sobre Pandemias

-Asegurar una financiación sólida tanto para la preparación como para las actividades de respuesta al «día cero»

«Si la confianza y la cooperación siguen fracturándose, todos los países estarán más expuestos cuando llegue la próxima pandemia. La preparación no es solo un desafío técnico: es una prueba de liderazgo político», afirmó la copresidenta de la Junta, Joy Phumaphi.

El informe se publica en los márgenes de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, mientras los gobiernos trabajan para finalizar el acuerdo sobre pandemias de la OMS y acordar una declaración política significativa de las Naciones Unidas sobre la prevención, preparación y respuesta ante pandemias.

El mensaje de la Junta es claro: los líderes políticos pueden cambiar la trayectoria de la preparación global, pero solo si convierten sus compromisos en progresos medibles antes de que llegue la próxima crisis. El tiempo se acaba. El mundo está al borde. Y la próxima pandemia podría ser peor que la anterior.

Destacando el potencial de la inteligencia artificial para mejorar la preparación y monitorear las amenazas de pandemias, la Junta enfatizó que, sin una gobernanza y salvaguardas efectivas, las innovaciones tecnológicas podrían reducir la seguridad sanitaria y ampliar las brechas de acceso a la atención médica que definieron la pandemia de COVID-19. (Información OMS-Naciones Unidas).