EE.UU. lanzará en pruebas un misil balístico intercontinental: «No responde a eventos mundiales»

–El Mando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de EE.UU. tiene previsto realizar en la madrugada de este miércoles 20 de mayo un lanzamiento de prueba no armado de un misil balístico intercontinental Minuteman III desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California, según un comunicado oficial.

El lanzamiento, designado GT 256, se llevará a cabo en la costa oeste de EE.UU. De aucerdo con el Mando de Ataque Global, se trata de una prueba rutinaria programada hace años que no responde a eventos mundiales actuales. Se precisa que el objetivo del lanzamiento es verificar la efectividad, la preparación y la precisión del sistema de armas.

El texto del comunicado es el siguiente:

«Está previsto un lanzamiento de prueba operativo de un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado del Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea entre las 12:01 y las 6:01 am. Hora del Pacífico, 20 de mayo, desde la parte norte de la instalación.

Este lanzamiento de rutina, denominado GT 256, se programó hace años y no responde a eventos mundiales.

El propósito del programa de lanzamiento de pruebas de misiles balísticos intercontinentales es validar y verificar la efectividad, preparación y precisión del sistema de armas, según AFGSC».

El lanzamiento anterior, el GT-255, tuvo lugar el 3 de marzo desde la misma base de Vandenberg. Durante la prueba, los dos vehículos de reentrada recorrieron miles de kilómetros hasta el atolón Kwajalein, en las Islas Marshall, lo que permitió recopilar datos sobre la precisión y fiabilidad del misil. (Informe DW).