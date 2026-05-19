Rusia realiza ejercicios nucleares ante una posible amenaza de agresión

–Las Fuerzas Armadas de Rusia iniciaron este martes tres días de ejercicios de preparación y empleo de fuerzas nucleares en condiciones de amenaza de agresión, informó el Ministerio de Defensa.

Las Fuerzas Armadas rusas practicarán también el entrenamiento conjunto y el uso de armas nucleares desplegadas en Bielorrusia. Más de 64.000 militares y más de 7.800 equipos participarán en las maniobras.

En los ejercicios participan las Fuerzas de Misiles Estratégicos, la Flota del Pacífico y la Flota del Norte, el Comando de Aviación de Largo Alcance y algunas fuerzas de los Distritos Militares de Leningrado y Central. Los objetivos son practicar la disuasión contra el enemigo y poner a prueba la preparación de las tropas participantes.

Defensa señaló que en los ejercicios participan las Tropas de Misiles Estratégicos, las Flotas del Norte y el Pacífico, la comandancia de la aviación estratégica y fuerzas de los distritos militares de Leningrado y Central.

«Durante las maniobras, las tropas practicarán los preparativos de las fuerzas nucleares para el cumplimiento de las misiones y el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero en polígonos en territorio ruso», reza el comunicado.

El ministerio indicó que los objetivos de los ejercicios son mejorar las habilidades del personal de mando, perfeccionar el mando y control de las tropas subordinadas durante los preparativos para la disuasión de un enemigo potencial.

El anuncio se produce meses después de que decayera en febrero, sin ser renovado, el Tratado Nuevo START de limitación de arsenales nucleares entre Estados Unidos y Rusia. Además, coincide con la intensificación de los ataques de Ucrania con drones, y la visita del presidente Vladimir Putin a China.

Desde que emprendió su ofensiva en Ucrania en febrero de 2022, Rusia ha blandido reiteradamente la amenaza nuclear.

Los ejercicios incluirán un ensayo del uso de armas nucleares desplegadas en la vecina Bielorrusia, puntualizó el ministerio. Rusia ha desplegado allí un misil hipersónico con capacidad nuclear, el Oreshnik.

Bielorrusia firmó un acuerdo de seguridad con Moscú a finales de 2024, tras el cual el presidente ruso, Vladimir Putin, adelantó la posibilidad de desplegar misiles balísticos hipersónicos Oréshnik en territorio del país vecino en la segunda mitad de 2025.

Entonces, Putin aseguró que su país está dispuesto a defender Bielorrusia «con todas las fuerzas a su disposición», incluido las armas nucleares tácticas que Moscú desplegó en territorio el país vecino tras el comienzo de la guerra en Ucrania.

Anteriormente, Rusia desplegó a mediados de 2024 armas nucleares tácticas en territorio de Bielorrusia como medida de disuasión ante el avance de la OTAN. (Información RT y DW).