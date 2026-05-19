    • Bogotá

    Trabajo sí hay Bogotá: Feria de Empleo con 800 vacantes este martes 19 de mayo en Centro de Talento Creativo Bronx

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de bogotanos y bogotanas accediendo a servicios de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

    La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) trae oportunidades en el sectores de servicios y comerciales con cargos en áreas operativas y administrativas para personas con estudios desde bachillerato, técnicos, tecnológicos y profesionales.

    Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 800 vacantes en el Centro de Talento Creativo Bronx, centro de Bogotá

    Accede a 800 vacantes, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y las empresas aliadas CASALIMPIA S.A., AAA GAS NATURAL SAS, GRUPO COS, SELECTIVA y GRUPO SOLUCIONES LABORALES HORIZONTE. ¿Te interesa?

    Vacantes disponibles:

    • Ingenieros electromecánicos.
    • Técnicos en gasodomésticos con moto.
    • Carpinteros.
    • Técnicos de refrigeración.
    • Asesores de agendamiento medio tiempo.
    • Técnicos industrial.
    • Técnicos reparadores con moto.
    • Asistentes administrativos.
    • Asesores comerciales para call center.
    • Asesores de servicio al cliente para call center.
    • Auxiliares de producción
    • Operarios de tintas.
    • Ejecutivos comerciales piso en seguros y banco.
    • Operarios de limpieza.
    • Y más cargos.

    Detalles de las vacantes:

    • Hay oportunidades con y sin experiencia.
    • Asiste con tu hoja de vida actualizada y con documento de identidad.

    Asiste este martes 19 de mayo entre las 8:00 a. m. a 3:00 p. m. al Centro de Talento Creativo Bronx, ubicado en la carrera 16 #9-68 del barrio Voto Nacional en el centro de Bogotá.

    Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

     

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