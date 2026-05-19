Trabajo sí hay Bogotá: Feria de Empleo con 800 vacantes este martes 19 de mayo en Centro de Talento Creativo Bronx

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) trae oportunidades en el sectores de servicios y comerciales con cargos en áreas operativas y administrativas para personas con estudios desde bachillerato, técnicos, tecnológicos y profesionales.

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 800 vacantes en el Centro de Talento Creativo Bronx, centro de Bogotá

Accede a 800 vacantes, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y las empresas aliadas CASALIMPIA S.A., AAA GAS NATURAL SAS, GRUPO COS, SELECTIVA y GRUPO SOLUCIONES LABORALES HORIZONTE. ¿Te interesa?

Vacantes disponibles:

Ingenieros electromecánicos.

Técnicos en gasodomésticos con moto.

Carpinteros.

Técnicos de refrigeración.

Asesores de agendamiento medio tiempo.

Técnicos industrial.

Técnicos reparadores con moto.

Asistentes administrativos.

Asesores comerciales para call center.

Asesores de servicio al cliente para call center.

Auxiliares de producción

Operarios de tintas.

Ejecutivos comerciales piso en seguros y banco.

Operarios de limpieza.

Y más cargos.

Detalles de las vacantes:

Hay oportunidades con y sin experiencia.

Asiste con tu hoja de vida actualizada y con documento de identidad.

Asiste este martes 19 de mayo entre las 8:00 a. m. a 3:00 p. m. al Centro de Talento Creativo Bronx, ubicado en la carrera 16 #9-68 del barrio Voto Nacional en el centro de Bogotá.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.