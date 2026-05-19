Trabajo sí hay Bogotá: Feria de Empleo con 800 vacantes este martes 19 de mayo en Centro de Talento Creativo Bronx
Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) trae oportunidades en el sectores de servicios y comerciales con cargos en áreas operativas y administrativas para personas con estudios desde bachillerato, técnicos, tecnológicos y profesionales.
Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 800 vacantes en el Centro de Talento Creativo Bronx, centro de Bogotá
Accede a 800 vacantes, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y las empresas aliadas CASALIMPIA S.A., AAA GAS NATURAL SAS, GRUPO COS, SELECTIVA y GRUPO SOLUCIONES LABORALES HORIZONTE. ¿Te interesa?
Vacantes disponibles:
- Ingenieros electromecánicos.
- Técnicos en gasodomésticos con moto.
- Carpinteros.
- Técnicos de refrigeración.
- Asesores de agendamiento medio tiempo.
- Técnicos industrial.
- Técnicos reparadores con moto.
- Asistentes administrativos.
- Asesores comerciales para call center.
- Asesores de servicio al cliente para call center.
- Auxiliares de producción
- Operarios de tintas.
- Ejecutivos comerciales piso en seguros y banco.
- Operarios de limpieza.
- Y más cargos.
Detalles de las vacantes:
- Hay oportunidades con y sin experiencia.
- Asiste con tu hoja de vida actualizada y con documento de identidad.
Asiste este martes 19 de mayo entre las 8:00 a. m. a 3:00 p. m. al Centro de Talento Creativo Bronx, ubicado en la carrera 16 #9-68 del barrio Voto Nacional en el centro de Bogotá.
Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.