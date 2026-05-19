Hallan cuerpo de una mujer en el río Tunjuelito: autoridades verifican si se trata de Yulixa Toloza

Las autoridades competentes encontraron el cuerpo sin vida de una mujer este martes en las aguas del río Tunjuelito, en el sur de Bogotá, y actualmente adelantan las labores técnicas de verificación de identidad. El macabro hallazgo se produjo tras un intenso operativo de rescate desplegado por los organismos de emergencia, todo ello en medio de la exhaustiva búsqueda interinstitucional para dar con el paradero de Yulixa Toloza, quien fue reportada como desaparecida tras someterse a un procedimiento estético.

La misteriosa desaparición de Toloza, ocurrida en un supuesto centro estético en la localidad de Kennedy, ha mantenido en vilo a la capital y ha destapado serias alarmas sobre el funcionamiento de presuntas clínicas clandestinas. Según las primeras hipótesis y testimonios, la mujer habría presentado graves complicaciones de salud durante la intervención, momento tras el cual habría sido sacada del establecimiento de manera irregular por presuntos implicados. Las autoridades policiales han sido enfáticas en garantizar la presunción de inocencia durante este proceso investigativo, recordando que la culpabilidad de las personas capturadas o señaladas solo podrá ser determinada de manera oficial por una sentencia judicial.

El levantamiento del cadáver, efectuado en las inmediaciones del sector del frigorífico Guadalupe, activó de inmediato los protocolos criminalísticos de máximo nivel. El Instituto Nacional de Medicina Legal será el encargado de realizar los respectivos análisis forenses, cotejos de ADN y revisión de la carta dental para confirmar o descartar científicamente si los restos mortales corresponden a la mujer desaparecida. Mientras los resultados salen a la luz, la Sijín, el Gaula y la Fiscalía mantienen la reserva del sumario.

El caso ha tomado nuevos rumbos investigativos tras la reciente ubicación en la ciudad de Cúcuta del vehículo en el que supuestamente fue trasladada la víctima antes de perderse su rastro. Las autoridades lograron la captura de dos individuos vinculados presuntamente al automóvil, quienes ahora enfrentan el proceso judicial correspondiente. Por su parte, la Alcaldía de Bogotá solicitó a la Secretaría de Salud reforzar las inspecciones de control urbano para clausurar centros estéticos de garaje y evitar que se repitan desenlaces fatales.