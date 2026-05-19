Viva una programación mágica y terrorífica durante mayo en el Teatro El Parque de Bogotá

Foto: Idartes

El Teatro El Parque de Bogotá del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a las familias bogotanas a sumergirse en una experiencia única durante el mes de mayo de 2026. Bajo el concepto ‘El Arte de la Imaginación’, el teatro presentará una cartelera diversa que combina teatro de sala, títeres, música y un toque de terror diseñado para despertar la curiosidad de grandes y chicos. ¡Agéndate!

Las funciones se realizarán todos los sábados de mayo a las 3:00 p. m. y los domingos a las 11:00 a. m. Las entradas tienen un valor de $ 15.000 más servicio TuBoleta y pueden ser adquiridas a través del portal de TuBoleta o directamente en la taquilla del teatro.

Programación en mayo de Teatro El Parque de Bogotá

? La programación inicia el 2 y 3 de mayo con La Ciudad de la Hermandad Gatuna de la agrupación Unión Creaselva Teatro, una pieza que explora mundos fantásticos a través de los ojos de estos curiosos animales.

? El suspenso llegará el 9 y 10 de mayo con Valentina y la Sombra del Diablo, una puesta en escena de la compañía El Baúl de la Fantasía que aborda el valor y los miedos infantiles con gran maestría estética.

? Para los amantes de la ciencia y los fenómenos naturales, el 16 y 17 de mayo se celebrará el Día de la Luz con la obra El Primer Eclipse de Eclipsa Teatro. Uno de los momentos más esperados del mes será el 23 y 24 de mayo, cuando el teatro rinde homenaje al Día de Drácula de la mano de la compañía Red Escena. Para estas funciones, se invita al público a asistir con su pinta o disfraz más terrorífico, convirtiendo el teatro en una fiesta de misterio.

? El 30 y 31 de mayo, cerrando el mes, estará a cargo del Teatro Comunidad con Chirinventos, Cantos y Cuentos, una propuesta que une la tradición oral y la música para despedir mayo por todo lo alto.