Deslizamiento de tierra y destrozos en viviendas y comercios causó sismo de magnitud 5,9 en Perú (VIDEOS)

–El sismo de magnitud 5,9 registrado este martes a 41 kilómetros al sur de la región peruana de Ica causó daños materiales en viviendas, comercios, una universidad y una iglesia, informaron medios locales.

De hecho, en la provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica, residentes captaron el momento en que se deslizaban rocas y tierra desde las partes altas de los cerros.

? #LOÚLTIMO | Sismo de 6.1 en ICA: Deslizamiento en Huaytará, Huancavelica. Me reportan algunas casas con rajadura. pic.twitter.com/NzPJb5NWpX — Roger García (@Aderly) May 19, 2026

Lo mismo ocurrió con arena en dunas cercanas a sectores turísticos de Ica.

Yara mano que fue con las dunas de ica. pic.twitter.com/AEycawgRvv — Solo pasa en Perú ?? (@solopasaenperu) May 19, 2026

Alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) grabaron las grietas en paredes y el desplome de techos. Las clases ya quedaron suspendidas, como mínimo, por este martes.

Universidad UTP en Ica tras el temblor. pic.twitter.com/rGyWh4XUIj — Alonso Ramos (@AlonsoRamosG) May 19, 2026

En el Banco de la Nación el techo también se vio afectado. Mientras que en la Catedral de Ica parte de la cúpula colapsó tras el fuerte temblor que también se sintió fuera del departamento.

Asi quedó mi universidad, tan antisismica no era mi querida utp??? pic.twitter.com/odfpgLD7am — eme?? (@jmprodc) May 19, 2026

Al menos 13 personas terminaron con lesiones leves tras el temblor producido a una profundidad de 81 kilómetros.

A nivel gubernamental, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería reportó «afectaciones en el servicio eléctrico debido a la salida de operación de tres alimentadores, lo que ha generado interrupciones en el suministro para usuarios en determinadas zonas». (Información RT).