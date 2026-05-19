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    Deslizamiento de tierra y destrozos en viviendas y comercios causó sismo de magnitud 5,9 en Perú (VIDEOS)

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El sismo de magnitud 5,9 registrado este martes a 41 kilómetros al sur de la región peruana de Ica causó daños materiales en viviendas, comercios, una universidad y una iglesia, informaron medios locales.

    De hecho, en la provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica, residentes captaron el momento en que se deslizaban rocas y tierra desde las partes altas de los cerros.

    Lo mismo ocurrió con arena en dunas cercanas a sectores turísticos de Ica.

    Alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) grabaron las grietas en paredes y el desplome de techos. Las clases ya quedaron suspendidas, como mínimo, por este martes.

    En el Banco de la Nación el techo también se vio afectado. Mientras que en la Catedral de Ica parte de la cúpula colapsó tras el fuerte temblor que también se sintió fuera del departamento.

    Al menos 13 personas terminaron con lesiones leves tras el temblor producido a una profundidad de 81 kilómetros.

    A nivel gubernamental, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería reportó «afectaciones en el servicio eléctrico debido a la salida de operación de tres alimentadores, lo que ha generado interrupciones en el suministro para usuarios en determinadas zonas». (Información RT).

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