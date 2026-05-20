Activistas de flotilla humanitaria interceptada cuando se dirigía a Gaza llegan a Israel; denuncian torturas y otros atropellos (VIDEO)

–Un primer grupo de los 430 activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos entre el lunes y el martes por Israel en aguas internacionales llegaron este miércoles a la ciudad portuaria israelí de Ashdod (sur), informó el centro legal a cargo de su defensa en el país, Adalah, y se espera la llegada de un segundo grupo en las próximas horas.

Según indicó uno de los portavoces de la organización, Moatasem Zedan, no todos los activistas, que intentan romper con el bloqueo a Gaza, han llegado aún al puerto israelí. Zedan indicó que los abogados de Adalah ya han podido entrar a visitar a los activistas en las dependencias del puerto donde permanecen arrestados.

«Después de un período inicial en el que la información sobre el paradero, la situación legal y el estado físico de los tripulantes estuvo severamente restringida, los abogados de Adalah, junto con un equipo de abogados voluntarios, han obtenido acceso al puerto de Ashdod para realizar consultas legales», añadió la organización en un comunicado.

Por otro lado, una portavoz de Rumbo a Gaza, iniciativa española que forma parte de la Flotilla, afirmó que un segundo grupo llegará en unas horas a Ashdod y que, tras los trámites pertinentes, serán trasladados a la cárcel de Ketziot, en el desierto del Néguev del sur de Israel.

Hasta que ingresen en la cárcel las autoridades israelíes no permitirán visitas de los representantes consulares de los alrededor de 40 países de los que son nacionales.

Tras dos días de operaciones, las Fuerzas Armadas israelíes completaron en la noche del martes la interceptación de los dos últimos barcos de una flotilla integrada por cerca de medio centenar de embarcaciones que trataban de alcanzar la Franja de Gaza.

Global Sumud Flotilla reportó que Israel interceptó «nuevamente de manera ilegal y violenta nuestra flota internacional de buques humanitarios y ha secuestrado a nuestros voluntarios mientras realizaban una misión legítima para romper el asedio ilegal a Gaza y abrir un corredor humanitario.

Además denunció atropellos y torturas:

«Estamos indignados por la normalización de estas violaciones del derecho marítimo internacional y el secuestro de civiles pacíficos en aguas internacionales. Exigimos la liberación inmediata de nuestros participantes, el paso seguro de toda nuestra flota y el fin del asedio ilegal a Gaza» añadió.

? SOS – Al Khisas (Atlantic Blue) Intercepted

SOS: the israeli occupation has again illegally and violently intercepted our international fleet of humanitarian vessels and abducted our volunteers as they undertake a legitimate mission to break the illegal siege on Gaza and open… pic.twitter.com/F5YVdNOraF — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 20, 2026

El primer ministro Benjamín Netanyahu en una conversación con el comandante de la Flotilla 3 durante la toma de la flotilla que partió de Turquía: «Están haciendo un trabajo excepcional y neutralizando un plan malicioso diseñado para romper el aislamiento que estamos imponiendo a los terroristas de Hamás en Gaza.»

Benjamin Netanyahu

Traducido del hebreo

¡Detuvimos la flotilla a los terroristas en Gaza! ¡Saludo a nuestros combatientes!

?? Questo contenuto è stato pubblicato e viene gestito dallo staff di Dario Carotenuto. Dario si trova attualmente in stato di fermo da parte delle autorità israeliane a seguito dell'intercettazione della Freedom Flotilla in acque internazionali. I canali social rimarranno… pic.twitter.com/wA18OCu9c4 — Dario Carotenuto (@Dario5S) May 20, 2026

No obstante, el primer ministro Benjamín Netanyahu reaccionó contra los malos tratos contra los activistas de la flotilla detenidos:

«Israel tiene todo el derecho a impedir que flotillas provocadoras de partidarios terroristas de Hamás entren en nuestras aguas territoriales y lleguen a Gaza», precisó Netanyahu en su cuenta en X y puntualizó:

«Sin embargo, la forma en que el ministro Ben Gvir trató a los activistas de la flotilla no está en línea con los valores y normas de Israel».

Además, Netanyahu indicó que ha «instruido a las autoridades competentes para que deporten a los provocadores lo antes posible». (Con información DW y X).