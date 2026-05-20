Alta congestión en autopista Sur y carrera Séptima: movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy miércoles 20 de mayo

Foto: TransMilenio.

Durante la mañana de hoy miércoles 20 de mayo de 2026, hay alta congestión en la autopista Sur con calle 63 sur por accidente de tránsito y en la carrera Séptima con avenida Chile o calle 72 por mancha de aceite. Además, hay alto flujo vehicular en la calle 13 con carrera 86 y en la avenida Boyacá con calle 68, por un vehículos varados. Por estas situaciones, se pueden registrar retrasos en la operación de rutas TransMiZonales de TransMilenio. ¡Informáte y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy miércoles 20 de mayo de 2026

Alta congestión por vehículo varado en la avenida Boyacá con calle 68

Corte 7:53 a. m.

?Automóvil varado en la localidad de Engativá, en la avenida Boyacá con calle 68 en sentido sur a norte. Grúa asignada.

?Grupo Guía gestiona el tráfico en el punto

Se registra mancha de aceite en la carrera Séptima con avenida Chile o calle 72

Corte 7:21 a. m.

?Se registra mancha de aceite en la localidad de Chapinero, en la carrera Séptima con avenida Chile o calle 72 en sentido norte a sur. ?Bomberos aplica material absorbente sobre la vía.

Alta congestión en la avenida calle 13 con carrera 86 por un camión varado

Corte 7:25 a. m.

Actualización: El camión es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la avenida Centenario o calle 13 con carrera 86, sentido oriente a occidente.

Corte 7:00 a. m.

Camión varado en la localidad de Fontibón, en la avenida Centenario o calle 13 con carrera 86, sentido oriente a occidente. Grúa asignada.

Accidente de tránsito en la autopista Sur con calle 63 Sur

Corte 6:49 a. m.

Siniestro entre dos automóviles, en la localidad de Ciudad Bolívar, en la autopista Sur con calle 63 Sur, sentido occidente a oriente. Grupo Guía en el punto.

Bus varado en la autopista Sur con avenida carrera 68

Corte 7:16 a. m.

Actualización: El bus es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la autopista Sur con avenida carrera 68, sentido occidente a oriente.

Corte 6:35 a. m.

Bus varado en la localidad de Tunjuelito, en la autopista Sur con avenida carrera 68, sentido occidente a oriente. Grúa en el punto.

Alta congestión en la autopista Norte con calle 190 por vehículo varado

Corte 7:04 a. m.

La ambulancia es retirada de la vía y se recupera la movilidad en la autopista Norte con calle 190, sentido sur a norte.

Corte 6:06 a. m.

Ambulancia varada en la localidad de Usaquén, en la autopista Norte con calle 190, sentido sur a norte. Grúa asignada.