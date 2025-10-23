Trabajo sí hay: Asista a la Feria de Empleo con 8.000 vacantes laborales hoy jueves 23 de octubre en Fontibón

Foto: Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

Accede a 8.000 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ en la Feria de Empleo hoy jueves 23 de octubre de 2025 en el barrio Puerta de Teja de Fontibón en el occidente de Bogotá. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas del sector de moda y confección ofrecen oportunidades laborales para fin de año. Lleva tu hoja de vida actualiza. ¡Conoce los detalles aquí, asiste y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ en la localidad de Fontibón, en el centro de Bogotá

¿Buscas trabajo en el mundo de la moda y quieres empleo para fin de año de 2025?

Son 8.000 vacantes disponibles para el sector textil y de moda en Bogotá. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y 25 empresas del sector te esperan. Asiste a Tejido Fashion Mart, ubicado en la transversal 96B #24B-24 en el barrio Puerta de Teja de Fontibón cercano al Portal de TransMilenio El Dorado, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

No olvides llevar tu hoja de vida impresa y actualizada, así como el documento de identificación.

Esta Feria de Empleo se realiza en alianza con la Alcaldía Local de Fontibón.

Conoce más detalles de la Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ en la localidad de Fontibón este jueves 23 de octubre, en la siguiente pieza gráfica de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Alcaldía Local de Fontibón:

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y servicios de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.