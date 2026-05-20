    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 21 y viernes 22 de mayo de 2026 en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). Este jueves 21 y viernes 22 de mayo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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    Jueves 21 de mayo de 2026

    Soacha

    Julio Rincón
    De la Carrera 17E a la Carrera 17B E, entre la Calle 48 a la Calle 48C
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Kennedy

    Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad
    De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
    8:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Fontibón, Engativá

    Puerta de Teja
    De la Calle 24 a la Calle 26, entre la Carrera 96 a la Carrera 103
    9:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Usaquén

    Barrancas, Barrancas Norte, San Cristóbal Norte
    De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 152 a la Calle 165
    8:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    San Cristóbal, Santa Fe

    Vitelma, La María, Buenos Aires, Ramírez
    De la Avenida Calle 11 Sur a la Calle 1F, entre la Carrera 3 a la Transversal 11 Este
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Suba

    Tuna Baja, Villa Hermosa, Las Mercedes I
    De la Carrera 99 a la Carrera 118, entre la Calle 153 a la Calle 168
    10:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de hidrante

    Suba, Usaquén

    Gratamira, Ciudad Jardin Norte, Colina Campestre, El Velero, Las Villas, Club Comfenalco, Covadonga
    De la Calle 129A a la Calle 159A Bis, entre la Carrera 58A a la Carrera 76
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor


    Viernes 22 de mayo de 2026

    Suba

    Ciudad Jardín Norte, Iberia
    De la Calle 129 a la Calle 134, entre la Carrera 58 a la Carrera 72
    1:00 p.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

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