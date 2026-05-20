Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 21 y viernes 22 de mayo de 2026 en Bogotá
–(Foto EAAB). Este jueves 21 y viernes 22 de mayo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
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Jueves 21 de mayo de 2026
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Soacha
Julio Rincón
De la Carrera 17E a la Carrera 17B E, entre la Calle 48 a la Calle 48C
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Kennedy
Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad
De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
8:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Fontibón, Engativá
Puerta de Teja
De la Calle 24 a la Calle 26, entre la Carrera 96 a la Carrera 103
9:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usaquén
Barrancas, Barrancas Norte, San Cristóbal Norte
De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 152 a la Calle 165
8:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
San Cristóbal, Santa Fe
Vitelma, La María, Buenos Aires, Ramírez
De la Avenida Calle 11 Sur a la Calle 1F, entre la Carrera 3 a la Transversal 11 Este
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Suba
Tuna Baja, Villa Hermosa, Las Mercedes I
De la Carrera 99 a la Carrera 118, entre la Calle 153 a la Calle 168
10:00 a.m.
24 horas
Instalación de hidrante
Suba, Usaquén
Gratamira, Ciudad Jardin Norte, Colina Campestre, El Velero, Las Villas, Club Comfenalco, Covadonga
De la Calle 129A a la Calle 159A Bis, entre la Carrera 58A a la Carrera 76
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
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Viernes 22 de mayo de 2026
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Suba
Ciudad Jardín Norte, Iberia
De la Calle 129 a la Calle 134, entre la Carrera 58 a la Carrera 72
1:00 p.m.
4 horas
Verificación macromedidor
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.