Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 21 y viernes 22 de mayo de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este jueves 21 y viernes 22 de mayo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Jueves 21 de mayo de 2026

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Soacha

Julio Rincón

De la Carrera 17E a la Carrera 17B E, entre la Calle 48 a la Calle 48C

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad

De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Fontibón, Engativá

Puerta de Teja

De la Calle 24 a la Calle 26, entre la Carrera 96 a la Carrera 103

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Usaquén

Barrancas, Barrancas Norte, San Cristóbal Norte

De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 152 a la Calle 165

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

San Cristóbal, Santa Fe

Vitelma, La María, Buenos Aires, Ramírez

De la Avenida Calle 11 Sur a la Calle 1F, entre la Carrera 3 a la Transversal 11 Este

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Suba

Tuna Baja, Villa Hermosa, Las Mercedes I

De la Carrera 99 a la Carrera 118, entre la Calle 153 a la Calle 168

10:00 a.m.

24 horas

Instalación de hidrante

Suba, Usaquén

Gratamira, Ciudad Jardin Norte, Colina Campestre, El Velero, Las Villas, Club Comfenalco, Covadonga

De la Calle 129A a la Calle 159A Bis, entre la Carrera 58A a la Carrera 76

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

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Viernes 22 de mayo de 2026

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Suba

Ciudad Jardín Norte, Iberia

De la Calle 129 a la Calle 134, entre la Carrera 58 a la Carrera 72

1:00 p.m.

4 horas

Verificación macromedidor

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.