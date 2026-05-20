Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 20 de mayo de 2026 en Colombia
––Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 20 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 8019 – La 5ta 3 – Tarde 1748 – La 5ta 4
Culona
Día 7085 – Noche
Astro Sol
2032 – Signo Sagitario
Pijao de Oro
5883 – La 5ta 2
Paisita
Día 0985 – La 5ta 6 – Noche
Chontico
Día 3242 – La 5ta 9 – Noche
Cafeterito
Tarde 4337 – La 5ta 7 – Noche
Sinuano
Día 9728 – La 5ta 8 – Noche
Cash Three
Día 857 – Noche
Play Four
Día 6851 – Noche
Samán
Día 7300
Caribeña
Día 1954 – La 5ta 2 – Noche
Motilón
Tarde 6268 – La 5ta 0 – Noche
Fantástica
Día 6640 – La 5ta 2 – Noche
Antioqueñita
Día 8892 – La 5ta 4 – Tarde 2582 – La 5ta 9