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    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 20 de mayo de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    ––Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 20 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 8019 – La 5ta 3 – Tarde 1748 – La 5ta 4

    Culona
    Día 7085 – Noche

    Astro Sol
    2032 – Signo Sagitario

    Pijao de Oro
    5883 – La 5ta 2

    Paisita
    Día 0985 – La 5ta 6 – Noche

    Chontico
    Día 3242 – La 5ta 9 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 4337 – La 5ta 7 – Noche

    Sinuano
    Día 9728 – La 5ta 8 – Noche

    Cash Three
    Día 857 – Noche

    Play Four
    Día 6851 – Noche

    Samán
    Día 7300

    Caribeña
    Día 1954 – La 5ta 2 – Noche

    Motilón
    Tarde 6268 – La 5ta 0 – Noche

    Fantástica
    Día 6640 – La 5ta 2 – Noche

    Antioqueñita
    Día 8892 – La 5ta 4 – Tarde 2582 – La 5ta 9

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