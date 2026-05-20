Delcy Rodríguez pide de nuevo a Trump el «cese del bloqueo» y de las sanciones contra Venezuela

–La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó nuevamente al mandatario estadounidense, Donald Trump, a que ponga fin a las sanciones y bloqueos financieros que aún pesan sobre el país bolivariano.

«Siempre [le] envío un mensaje al presidente de EE.UU. [Donald Trump], con quien mantenemos relaciones de respeto. Y desde las relaciones de respeto, a través de la agenda diplomática y de cooperación que estamos construyendo entre nuestros países, le decimos que escuche a todo el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela alza una sola voz y esa voz lo que dice es: ‘Ya no más sanciones para Venezuela, cese el bloqueo contra Venezuela’. No vamos a descansar, presidente Trump, hasta que Venezuela sea libre de sanciones», declaró la dignataria este martes en un acto de Gobierno televisado.

Rodríguez inició el martes la segunda «peregrinación» nacional para exigirle a Washington el fin de las restricciones económicas y financieras impuestas por Washington a esa nación suramericana desde hace más de una década, a la que invitó a la población a sumarse masivamente porque el reclamo expresa «un sentir y una necesidad» que es compartido por la mayoría de los venezolanos.

«Es fundamental. ¿Queremos ser un pueblo libre? Sí queremos ser un pueblo libre. ¿Queremos ser un país en paz? Sí queremos ser un país en paz. Así que la unión nacional garantiza la paz, la libertad. Y por eso la peregrinación: para que marchemos juntos, cantemos juntos y produzcamos juntos», expresó, al tiempo que aseguró que el «objetivo estratégico» de su gestión «es liberar a Venezuela del bloqueo y de las sanciones».

Pese a las dificultades derivadas de la política coercitiva de la Casa Blanca hacia Caracas, la lideresa destacó los importantes avances económicos que ha experimentado el país en los últimos años, que atribuyó al «esfuerzo» de los trabajadores y comuneros, así como de sus familias. (Información RT).