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    Procurador demanda a Petro no participar en política: «El presidente de la República debe ser ejemplo de neutralidad»

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un vehemente llamado al Presidente de la República, Gustavo Petro, lo mismo que a todas las autoridades, a los actores políticos y a la sociedad en general, a contribuir en la creación de un clima de paz y seguridad que garantice la realización, el próximo 31 de mayo, de unas elecciones presidenciales transparentes.

    En un video que publicó en X, Eljach Pacheco señaló que «si bien es legítimo que defienda su obra de gobierno, es improcedente el uso de las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra”, y puntualizó que «el presidente de la República debe ser ejemplo de neutralidad y el guardián de la Constitución Política, lo que incluye que no participe indebidamente en política».

    Los pronunciamientos los hizo el procurador tras recibir una carta de un grupo de personajes, entre ellos,
    los expresidentes de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero Pérez, Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado; la expresidenta del Consejo de Estado María Claudia Rojas Lasso; y los exministros de Justicia Gloria María Borrero y Juan Carlos Esguerra Portocarrero, en la cual señalaron que, como buena parte de los colombianos, se sentían indefensos «porque advertimos la insuficiencia de los medios de contención previstos en nuestro ordenamiento superior frente a un uso excesivo del poder presidencial más allá de cualquier previsión”.

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